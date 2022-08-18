Подписчики изданий «Татмедиа» могут выиграть путевку в санаторий и другие призы

Подписчики изданий АО «Татмедиа» могут поучаствовать в розыгрыше призов «Путевка в санаторий, телевизор и другие призы за подписку!». Победителей конкурса определят завтра, 19 августа.

Всего были зарегистрированы 412 заявок от жителей Татарстана, Башкортостана, Астрахани, Красноярского края и Самарской области. Согласно условиям акции, в ней могут принять участие читатели, выписывающие не менее двух изданий (газету+ журнал) на второе полугодие 2022 года.

Среди подарков — телевизор, робот-пылесос, электромясорубка, хлебопечь, сушилка для фруктов, тонометры и утюги. А главный приз — путевка в санаторий на два лица.