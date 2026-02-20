Подписавшие контракт выпускники колледжей в Татарстане могут сдать экзамены заранее

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

В Татарстане выпускникам колледжей предоставляется возможность заранее сдать экзамены и уже с дипломом поступить в Войска беспилотных систем. Об этом «Татар-информу» рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«У нас продолжается работа с учебными заведениями, они идут навстречу. Тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны РФ, переводят на дистанционное обучение на время службы, либо предоставляют академические отпуска. Выпускники колледжей могут сдать экзамены заранее и уже с дипломом, к примеру, поступить в Войска беспилотных систем», – рассказал он.

Напомним, с 1 января в Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО.

Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, служба 117 открыла отдельную горячую линию, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку 4. Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.