Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Татарстана и ПАО «ЛУКОЙЛ»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и ПАО «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Подписание состоялось на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя».

В документе отмечается, что стороны будут проводить единую научно — техническую политику в сфере внедрения прогрессивной техники и технологий добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.

Также стороны будут оказывать содействие в реализации долгосрочных программ по развитию сырьевой базы, освоению новых нефтяных и газовых месторождений, строительстве и реконструкции действующих производственных объектов.

Компания ПАО «Лукойл» продолжит работу по строительству новых и реконструкции действующих автозаправочных станций, а Республика Татарстан окажет содействие в предоставлении соответствующих участков.

Отдельным пунктом соглашения прописана разработка программы экологической безопасности, чтобы реализуемые проекты были безопасны, как для человека, так и для окружающей среды.