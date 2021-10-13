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13 октября 2021  13:06

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Татарстана и ПАО «ЛУКОЙЛ»

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Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Татарстана и ПАО «ЛУКОЙЛ»
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и ПАО «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Подписание состоялось на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя».

В документе отмечается, что стороны будут проводить единую научно — техническую политику в сфере внедрения прогрессивной техники и технологий добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. 

Также стороны будут оказывать содействие в реализации долгосрочных программ по развитию сырьевой базы, освоению новых нефтяных и газовых месторождений, строительстве и реконструкции действующих производственных объектов. 

Компания ПАО «Лукойл» продолжит работу по строительству новых и реконструкции действующих автозаправочных станций, а Республика Татарстан окажет содействие в предоставлении соответствующих участков.

Отдельным пунктом соглашения прописана разработка программы экологической безопасности, чтобы реализуемые проекты были безопасны, как для человека, так и для окружающей среды.

 

#лукойл
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