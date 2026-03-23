СВО 23 марта 2026 16:19

Подписал контракт в 52 года: житель Татарстана рассказал о службе в зоне СВО

Житель села Агбязево Актанышского района Дильфас Шангараев, подписавший контракт в мае 2025 года, принял участие в специальной военной операции (СВО) и после ранения проходит восстановление в кругу семьи.

После прохождения учебной подготовки он был направлен на Донецкое и Днепропетровское направления. Через два месяца в ходе боевых действий получил ранение в результате атаки беспилотника.

«Говорят, только глупый человек не боится. Конечно, страх был. Но панике я не поддался. Дрон сбросил мину – я получил несколько ранений в ногу», – рассказал Шангараев.

Военнослужащий был эвакуирован в Ростов-на-Дону, лечение проходил в госпиталях Перми и Казани. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Сейчас он находится дома с супругой и четырьмя детьми, проходит восстановление и в ближайшее время планирует продолжить лечение в казанском госпитале.

Отмечается, что до заключения контракта Шангараев не проходил военную службу и имел проблемы со здоровьем. В возрасте 52 лет он принял решение отправиться в зону СВО.

Как сообщил заместитель военного комиссара Актанышского района Родислав Авзалов, в Татарстане действует комплексная система поддержки военнослужащих и их семей. С 1 января 2026 года единовременная выплата при заключении контракта составляет 2,9 млн рублей, включая средства республиканского бюджета и Министерства обороны РФ. Дополнительные выплаты предусмотрены на муниципальном уровне.

По его словам, в регионе реализуется около 3 тыс. мер поддержки, включая списание долгов, кредитные каникулы, обеспечение детей бесплатным питанием и обучением, а также медицинскую реабилитацию.

Для желающих заключить контракт в республике действует упрощенная процедура оформления, в том числе через единый центр «Батыр» в Казани.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
