«Подписал контракт, сказал, что это не обсуждается»: как отец десятерых детей ушел на СВО

Работал в МЧС, ушел на пенсию и подписал контракт с «Вагнером»

Замир Губайдуллин, отслужив в армии, подписал контракт и стал участником Чеченской военной кампании. Когда вернулся, устроился в МЧС, работал в пожарной охране. Тогда он и встретил Альфию. Семья их росла: один за другим родились два сына и дочь. Сегодня Азат и Булат уже работают, а Алина учится в педагогическом.

Выйдя на пенсию, Замир решил подписать контракт – он пошел в ЧВК «Вагнер», служил штурмовиком. Восемь месяцев был в Ливии и Сирии, вернулся домой, отдохнул три месяца, и тут началась СВО. Замир снова вступил в ряды тех, кто штурмует врага.

Сейчас Альфия одна справляется с хозяйством, правда уточняет: помощников много, поэтому удается и большой огород содержать, и дома чистоту и порядок соблюдать. Раньше еще и скотину держали, но сейчас уже не по силам, остались только восемь котов.

«Муж так детей воспитал, чтобы они были сострадательными, вот они от жалости и несут в дом этих котиков», – улыбается Альфия.

Глава семейства всегда уделял много времени воспитанию детей, рассказывает супруга: к мальчикам был строг и требователен, а девчонок иногда баловал. Всех учил уважать мать, может быть, поэтому скандалов дома не было и нет – если мама о чем-то просит, это должно выполняться.

Сначала удочерили дочь погибшего сослуживца, потом встретили девочку в детском доме

Альфия рассказала о том, как их семья из пяти человек вдруг выросла больше чем в два раза – теперь их 12 человек. Просто в один из обычных дней раздался звонок, который все поменял.

«Звонил дядя сослуживца Замира. Рассказал, что его боевой товарищ погиб, а его дочь хотят отправить в детский дом. Сам он взять ее к себе не мог из-за судимости, с матерью девочки тоже что-то приключилось», – вспоминает Альфия.

За три дня супруги собрали документы и отправились в Оренбург. В общей сложности у них ушел месяц на то, чтобы удочерить девочку.

«Жили мы тогда скромно. В дорогу взяли только хлеб и курочку. Когда увидели Александру, сразу приняли как свою. Тогда ей было девять лет – большие красивые глаза, она была похожа на Александру из фильма “Москва слезам не верит”. Сейчас ей уже 17 лет, учится на юридическом», – рассказала многодетная мать.

«Я хочу, чтобы дети знали, что они друг для друга самые близкие люди»

А потом семья решила сменить городскую жизнь на загородную. Саша нашла в Сети дом и показала родителям – теперь в нем они и живут.

Замир и Альфия, уже будучи родителями четверых детей, периодически ездили в детские дома – возили угощения, делали садака. В одну из таких поездок встретили Арину.

«Мы в нее сразу влюбились. Мне кажется, в нее невозможно не влюбиться. Потом мы узнали, что у нее есть двое братьев, а через время оказалось, что есть еще две сестренки, которые находятся в Доме малютки. Ну, всех и забрали», – смеется женщина.

Так в семье появились Адель, Данил, Арина, Азалия и Камиля. Младшей, Камиле, было всего два года, когда ее забрали Губайдуллины.

Коля – десятый ребенок – появился в семье в прошлом году, сейчас ему 10 лет. От него отказались родители. Губайдуллиным рассказали, что мальчика отправят в детский дом.

«Мы решили и его забрать», – скромно улыбается Альфия.

«Мне хотелось большую семью, но я никогда не думала, что моя мечта сбудется»

У Губайдуллиных есть важная традиция – в Новый год они обязательно собираются вместе.

«Такие отмазки, что кто-то хочет с друзьями отмечать, у нас не принимаются. Я хочу, чтобы дети знали, что они друг для друга самые близкие люди, что они одна семья и могут положиться друг на друга. Семейные праздники – это хорошая традиция почувствовать эту общность», – говорит Альфия.

На вопрос, планирует ли семья расширяться еще, Альфия засмеялась.

«Мы пока над этим не думали. Но мне нравится большая семья. Когда Азат и Булат приезжают со своими девушками и когда муж дома – у нас такая большая семья получается, столько шума. Мне это очень нравится. В детстве у меня была только одна сестра, и я всегда мечтала, чтобы у меня было много братьев и сестер, мне хотелось большую семью. Но я никогда не думала, что моя мечта сбудется», – рассказывает Альфия.

«Пока муж на СВО, сыновья его заменяют»

Так и получилось, что Альфия, которая по образованию повар, теперь «работает мамой». К слову, в детстве она не только мечтала о большой семье, но и хотела стать воспитателем.

В глаза бросается кружка, из которой женщина, разговаривая с нами, пьет чай. На ней надпись: «Альфия может все». Смеется, говорит, что кружку ей давно подарили подруги. Но теперь это действительно ее девиз по жизни.

«Азат – повар, Булат в автосалоне работает, Алина учится в педагогическом колледже, Саша – на юрфаке, остальные пока в школе. Самому старшему 25 лет, а младшей 4 годика. В хозяйстве мне помогает дочка Арина, а так мы все делаем вместе. Вместе выходим в огород, если еще какие-то дела – тоже вместе. Пока муж на СВО, сыновья его заменяют. Если нет Азата и Булата, то Адель за старшего – заменяет главу семьи. В свои 14 лет он может выполнять все мужские дела по хозяйству», – с гордостью говорит мать.

«Когда он окончательно решился, сразу сказал, что это не обсуждается»

Когда разговор зашел о муже, взгляд Альфии резко поменялся. Призналась, рассказывать об этом ей не просто. Замир давно говорил, что хочет подписать контракт, но она не хотела это принимать.

«Когда он окончательно решился, то сразу сказал, что это не обсуждается», – рассказывает Альфия.

Сначала он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» на 8 месяцев.

«Он служил в Африке, был и в Ливии и в Сирии. Потом вернулся домой. Мы устроили настоящий праздник, когда он приехал, тут друзей много собралось. И собака его, немецкая овчарка, очень радовалась – аж повалила его на землю. Потом мы смеялись, что единственный, кто смог его на колени поставить, это его собака», – вспоминает Альфия.

А через три месяца Замир сообщил, что снова едет воевать.

«Сыновья говорят, что тоже пойдут на СВО»

«Дети очень расстроились, они его отговаривали. Булат и Азат стали говорить, что тоже пойдут, но я сразу им сказала, что здесь без них не справлюсь. Пусть отец вернется, и тогда они поедут. Конечно, отпускать их я не хочу, любая мать не захочет отпускать своих детей. Но их привлекают льготы и выплаты, просто так на квартиру же не заработаешь», – рассуждает она.

Альфия говорит – то, что происходило в Африке, не так страшно было, как на СВО.

«Мне его страшнее отпускать было в этот раз. Он пока несколько раз выходил на связь, говорил, что все хорошо. Но мне все равно тяжело», – признается она.

Женщина поделилась, что, подписывая новый контракт, Замир пообещал детям на деньги, которые получит от государства, поставить дома баню и купить автобус.

«Дети постоянно просятся на море, но поехать всем вместе просто нереально – это очень дорого будет. Поэтому мы мечтаем об автобусе. Папа пообещал, что и на автобус хватит, и на баню», – улыбается многодетная мать.

Фото и видео: из семейного архива Губайдуллиных