Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии предстанет перед судом 18 мая

Мужчина, подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предстанет перед Специализированным уголовным судом (СУС) 18 мая. Об этом сообщает братиславское издание Pravda.

«Обвиняемому грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Подано ходатайство о заключении обвиняемого под стражу», – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, согласно собственным словам стрелявшего, он планировал только ранить премьера, но якобы не хотел его убивать.

В минувшую среду в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелил неизвестный после заседания кабмина. По данным словацких СМИ, выстрелы прозвучали после заседания правительства, когда премьер вышел к общественности.

Новостной портал dennikn.sk сообщил, что нападавший из города Левице, расположенного в западной части страны. Оружием, из которого велся огонь, он, как утверждается, владел на законных основаниях.