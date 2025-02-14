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На главную ТИ-Спорт 14 февраля 2025 12:21

Подозреваемый в избиении Романа Скворцова признал свою вину

Подозреваемый в избиении Романа Скворцова признал свою вину
Фото: media.kpfu.ru

Фигурант в деле об избиении спортивного комментатора Романа Скворцова призгает свю вину. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источник в правоохранительных органах Новосибирской области.

«Признается в том, что ударил Скворцова. Произошел словесный конфликт, и ударил», — сказал источник издательства. , что эту информацию ещё предстоит проверить и подтвердить.

По данным издания, задержанный заявил, что не узнал Романа Скворцова. Он отметил, что конфликт начался со словесной перепалки, после чего он ударил комментатора. Однако сам постадавший не хочет продолжать разбирательство.

Напомним, происшествие случилось в ночь с 8 на 9 февраля. Скворцов был найден без сознания на одной из улиц Новосибирска., и был доставлен в больницу с травмой головы. Позднее была диагностирована черепно-мозговая травма. Прокуратура региона возбудила уголовное дело по этому происшествию.

#кхл #Происшествия
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