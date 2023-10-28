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Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн обнаружили мертвым
Подозреваемого в массовом убийстве граждан в американском штате Мэн обнаружили мертвым, сообщает РИА Новости.
Эту информацию подтвердила губернатор штата Джанет Миллс. Она отметила, что уже проинформировала об обнаружении тела Роберта Карда.
Напомним, вечером 25 октября мужчина в трех районах города Льюистон, включая бар и торговый центр, открыл огонь из автоматической винтовки.
В результате погибли 18 человек, еще 13 были ранены.
Задержать мужчину на месте не удалось, он скрылся.
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