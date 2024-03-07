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Подозреваемого в поджогах на ж/д путях в Казани задержали благодаря ДНК-анализу
Благодаря ДНК-анализу в Казани задержали мужчину, подозреваемого в поджогах релейных шкафов на железной дороге. Об этом на пресс-конференции о деятельности экспертно-криминалистического центра МВД по РТ рассказал начальник Центра Анас Мухаметзянов.
Инцидент произошел в мае 2023 года. Между станциями «Дербышки» и «804 км» неизвестный совершил поджог четырех релейных шкафов, расположенных вдоль железнодорожных путей. Это привело к задержке поездов, обошлось без пострадавших.
По данному преступлению криминалистами были изъяты многочисленные следы преступления, в том числе и биологические. В результате проведенной ДНК экспертизы выявленный генотип ни с кем не совпал и был поставлен на учет.
В июле того же года полицейские поймали мужчину, который готовил теракт на территории РТ. Его ДНК совпала с теми следами, которые были найдены на месте поджога релейных шкафов. Таким образом преступление было раскрыто.
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