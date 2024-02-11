«Подорвавшийся на мине броненосец «Севастополь» не потонул благодаря старпому и Ислямову»

Шамиль Насеров Источник фото: piter.tatar

«Русские князья во время походов на Казань применяли такой тип войск, как «судовая рать»

– Шамиль Абдурахманович, чем вы занимались до написания книги об адмирале Исхаке Ислямове?

– На данный момент я являюсь капитаном второго ранга в отставке. В 1973 году окончил военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского Комсомола, служил на атомных подводных лодках Тихоокеанского флота. В запас ушел в 1993 году, после чего начал работать на гражданских должностях. Работал в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В мои обязанности входило содействие в исполнении договора о взаимных мероприятиях, связанных с 300-летием Санкт-Петербурга и 1000-летием Казани. После успешного выполнения поставленных задач был награжден памятными медалями.

– Почему вы решили связать свою жизнь с флотом?

– Любовь к кораблям проявилась у меня еще в детстве. Мой двоюродный брат, будучи юнгой, принимал участие в Великой Отечественной войне. Когда он уходил в отпуск и я видел его, у меня сложилось впечатление, что моряки – это самые сильные люди на свете. В морское училище я поступил после окончания профессионально-технического училища и уехал из своего подмосковного города Апрелевка в Санкт-Петербург. Люди, помнящие СССР, скорее всего, слышали об Апрелевке: там выпускали грампластинки.

– Как пришли к написанию книги?

– Когда я работал в Постоянном представительстве Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, мне удалось познакомиться с вице-адмиралом в отставке Марсом Искандеровым. Он был доктором наук, начальником штаба Северного флота, командовал в Санкт-Петербурге различными военными институтами и принимал активное участие в жизни татарской общины. Во время своей научной деятельности он активно собирал информацию о татарах в жизни российского флота и Санкт-Петербурга.

Меня тоже заинтересовали эти темы, и мы совместно с постоянным представителем Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамилем Ахметшиным выпустили в соавторстве книгу «Татары на службе Отечеству: страницы истории Военно-морского флота России». Мы не были удовлетворены результатом нашей работы: много компилированных текстов и мало научных обоснований. Ну, как говорится, первый блин комом.

– Какие неизвестные страницы истории приоткрывает эта книга?

– Она была написана к 1000-летию Казани в 2005 году в Санкт-Петербурге. Обращение к читателям написал бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Предисловие к монографии подготовил бывший главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Куроедов. В книге мы затронули вопросы судостроения в Волжской Булгарии и Казанском ханстве. По этим темам до нас дошли лишь летописные материалы. Со времен Волжской Булгарии до нас не добралось почти ничего. С Казанским вилайетом ситуация лишь немного лучше. Известно, что русские князья во время походов на Казань применяли такой тип войск, как «судовая рать», с которым воевал речной военный флот Казани. Есть указание, что существовали корабли «учаны». От этого произошло слово «чан», которое обозначает «кадка» или «большая ладья».

– Какие темы еще удалось затронуть?

– Отдельно мы обратили внимание на участие Казанской губернии и Республики Татарстан в строительстве военного флота России, на военную промышленность региона и т.д. Во второй части книги мы рассмотрели феномен татар на флоте. Сначала изучили службу татар на военных кораблях до середины XIX века, потом затронули период с середины XIX века по 1917 год, участие татар в Гражданской войне, в Великой Отечественной войне и в послевоенное время. Книга получилась небольшой – всего 160 страниц.

«Я был убежден, что татары появились на флоте после 1917 года»

– Много ли татар служило вместе с вами?

– Еще в училище заметил: на учебную роту из 60 человек приходится порядка четырех татар. Подобная картина была и в других ротах: всегда присутствовали минимум два татарина. После училища начались длительные плавания на атомных подводных лодках. На такой подлодке экипаж насчитывает порядка 120 человек. И всегда в команде один-два татарина.

– Татары не морской народ. Как много их служило на императорском флоте?

– До того как начал писать, я был убежден, что татары появились на флоте после 1917 года. Российский императорский флот по статусу был приравнен к гвардии. Там была распространена православная культура, отраженная во всех уставах. В свое время мне удалось познакомиться с санкт-петербургским краеведом Даудом Аминовым, под его авторством была издана небольшая книга «Татары в Санкт-Петербурге». Он презентовал ее в Музее этнографии Северной столицы. Я поехал на эту презентацию, поговорил с Даудом Ахатовичем, и он подарил мне свой труд. Начал читать и очень удивился. Оказалось, что много татар служило в Российском императорском флоте в Кронштадте. Для меня это было открытием, а еще большее удивление у меня вызвало то, что они хотели построить мечеть в Кронштадте.

– Можно ли назвать точную дату появления татар в военно-морских силах?

– Погружаясь в эту тему, я узнал, что татары присутствовали на флоте с 1722 года – их рекрутировали. Мне казалось странным, что выходцев из татарских сел призывали на флот. Оказалось, что подобная политика преследовала вполне конкретную цель христианизации. Человек попадал в иную культурную среду, не зная языка повседневного общения и профессионального языка. О христианизации татар на ВМФ можно говорить еще потому, что рекрутирование началось при Петре I, который отменил сословные привилегии у татарской знати и ввел лашманную повинность. Сохранилась информация, что казанскому губернатору были даны инструкции по рекрутированною некрещеных людей.

Имен и конкретных данных о татарах на флоте очень мало. Дело в том, что тогда имена нижних чинов вообще не упоминали. Допустим, происходит сражение, начинают считать потери: в рапорте пишутся имена и должности офицеров и общее количество нижних чинов.

– В какой период начинают писать имена нижних чинов?

– Ситуация меняется в правление Екатерины II. После Чесменского сражения 1770 года все нижние чины были поименно перечислены. Среди них оказалось большое количество татар, а удостоенных государственных наград и денежных премий было порядка 50 человек.

Исхак Ибрагимович Ислямов Источник: ru.wikipedia.org

«В ходе экспедиции он посетил остров Борнео и принял участие в его описании»

– Шамиль Абдурахманович, чем вас привлекла фигура Исхака Ислямова?

– Впервые я прочитал о нем в Татарской энциклопедии в 2003 году. Сначала посчитал, что контр-адмирал Ислямов служил на советском флоте, а оказалось, что он состоял на службе во времена Российской империи. Когда искал материалы для своей первой книги «Татары в истории Отечества», наткнулся на его послужной список. Оказалось, что он был сыном унтер-офицера: переводя на сегодняшние звания, это старший сержант.

Родился Ислямов в Кронштадте в 1865 году, окончил училище Морского ведомства, куда принимали все сословия. Если в морской корпус принимали только дворян, то в технические училища зачисляли не только все сословия, но и все национальности. Ограничения при приеме распространялись только на лиц иудейского вероисповедания, оно было снято при Николае II.

– Как начиналась карьера будущего адмирала?

– Дядя Ислямова по матери был гражданским чином. Он написал в училище письмо с просьбой допустить до экзаменов его племянника, и морское министерство удовлетворило просьбу. Ислямов сдал экзамены, но со второго раза. Окончил он училище по первому разряду, получил звание подпоручика флотских штурманов. Важно указать одну особенность флота. Существовали корпуса штурманов, артиллеристов, корабельных инженеров: там были сухопутные звания, и Ислямов получил именно такое, а не флотское.

Два года он плавал на кораблях, ходящих по прибрежным водам. Принимал участие в учениях. Потом его зачислили в команду клипера «Разбойник», уходящего в трехлетнее кругосветное плавание. В ходе экспедиции Ислямов посетил остров Борнео в Малайском архипелаге и участвовал в его описании.

– Что происходило после возвращения?

– Вернувшись из кругосветного плавания, он написал прошение о допуске к экзаменам в морскую академию. В этот раз он тоже не смог сдать их с первого раз и поступил на следующий год. С отличием окончил академию, в последующем служил в метеорологической части в Главном гидрографическом управлении ВМФ. Был помощником полковника Иосифа Шпиндлера: участвовал в экспедиции на Каспийское море и описании залива Кара-Богаз-Гол.

Ислямов занимался научными работами по метеорологии и гидрографии, публиковал свои исследования в научных журналах. В какой-то момент на его работы обратил внимание адмирал Степан Макаров и пригласил его на испытательное плавание на ледоколе «Ермак» в Северном Ледовитом океане. Власти империи хотели узнать, можно ли на ледоколе пройти до Северного полюса.

– Полярное плавание прошло успешно?

– После возвращения Ислямова адмирал Макаров был доволен результатами и велел ему доложить об итогах экспедиции министру финансов империи Сергею Витте. После плавания на ледоколе Ислямов влюбился в полярные моря и написал книгу «Плавание на «Ермаке». На суше он вернулся в главное гидрографическое управление, поработал немного, и началась Русско-японская война. Во время конфликта его назначили старшим штурманом броненосца «Севастополь», находящегося в Порт-Артуре. То есть Ислямов отправился на Дальний Восток. Там под командованием капитана Николая Эссена, в будущем ставшего адмиралом и командующим Балтийским флотом, он участвовал во всех сражениях с японскими силами.

Эскадренный броненосец «Севастополь», 1900 год Фото: ru.wikipedia.org

«Эссен представил Ислямова к награде золотым оружием»

– Как он проявил себя в войне с Японской империей?

– Штаб порт-артурской эскадры во главе с адмиралом Макаровым находился на броненосце «Петропавловск». При выходе в море он подорвался на мине, после чего сдетонировал боезапас, и корабль погиб вместе с Макаровым. На флоте и в Порт-Артуре это произвело очень гнетущее впечатление. Когда броненосец «Севастополь» после боя с японскими кораблями возвращался в Порт-Артур, он также наскочил на мину. На судне моментально возникла паника: только недавно произошла похожая ситуация.

– Известно, что во время этих событий корабль не погиб. Кто спас судно?

– «Севастополь» накренился, что грозило обернуться трагедией. По воспоминанию Эссена, паники удалось избежать только благодаря его указаниям и действиям старшего помощника и Ислямова. Старший помощник помог Эссену прекратить панику среди команды, а Ислямов раздал пару тумаков на палубе и успокоил самых горячих. Панику удалось предотвратить только благодаря им: кто-то уже надел спасательные жилеты, а некоторые и вовсе без команды попрыгали в воду. После наведения порядка Ислямов взял управление броненосцем на себя, благодаря чему тот не потерял управляемости и не потонул.

После этого подвига Эссен представил Ислямова к награде золотым оружием за храбрость. В штабе царского наместника тихоокеанского флота Евгения Алексеева не оказалось, поэтому оружие за храбрость заменили орденом Святого Владимира 4-й степени – это награда возводила в потомственное дворянство.

– Что было с Ислямовым после сдачи Порт-Артура?

– Ислямов провоевал всю осаду на броненосце «Севастополь», и когда город пал под натиском японцев, он вместе с командиром отказался сдаваться в плен. В то время была практика, что можно было написать расписку с обязательством не принимать участия в боевых действиях против победившей стороны в дальнейшем, после чего можно было отправиться домой. Так поступили Ислямов и другие офицеры, после чего через США они вернулись в Россию. В то время это не считалось чем-то позорным.

Продолжение следует.



Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»