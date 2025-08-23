Подорожание госпошлин для автовладельцев в Татарстане: что изменится с 1 сентября?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 сентября вступают в силу новые тарифы на госпошлины, которые затронут всех автомобилистов и владельцев транспортных средств. Какие услуги станут дороже для автолюбителей Татарстана – в материале «Татар-информа».

Увеличение госпошлин для автовладельцев

- получение водительского удостоверения обойдется в 4 тысячи рублей вместо прежних 2 тысяч;

- за удостоверение нового образца с электронным носителем придется платить 6 тысяч рублей вместо 3 тысяч;

- оформление международных прав подорожает в 2 раза (с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи);

- за ПТС придется заплатить 1,2 тысячи рублей вместо прежних 800;

- внесение корректировок в ПТС подорожает до 525 рублей вместо 350;

- бумажное свидетельство о регистрации автомобиля вырастет в цене до 1,5 тысячи рублей, сейчас данная услуга стоит 500 рублей;

- пластиковый вариант СТС увеличится в стоимости до 4,5 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи;

- номерной знак для машины будет стоить 3 тысячи рублей вместо 2 тысяч, а для мотоцикла или прицепа — 2,25 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи;

- бумажный транзитный номер будет стоить 300 рублей, сейчас – 200;

- металлический транзитный знак для машины теперь будет стоить 2,4 тысячи рублей вместо 1,6 тысячи, а для прицепа — также 2,4 тысячи рублей вместо прежних 800.

Кроме того, при оформлении диагностической карты придется платить 500 рублей за внесение сведений в единую базу техосмотра.