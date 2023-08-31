Подопечные казанского хосписа отметили наступающий День знаний

Сегодня в казанском хосписе для юных подопечных прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний. Как сообщил председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, такие мероприятия в преддверии 1 сентября проходят в хосписе ежегодно.

«В преддверии первого сентября мы всегда проводим нашим деткам праздник. Собираем ранцы, принадлежности и, конечно, вкусняшки. Более того, наши выездные службы также развозят порядка 200 ранцев не только больным детям, но и их братьям, сестрам. У нас большая нагрузка, поэтому я всегда благодарю неравнодушных жителей Татарстана, предприятия и партию «Единая Россия» за помощь», – рассказал член регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов.

Вавилов также рассказал о том, как проходит школьная жизнь подопечных хосписа. Большинство их них учатся на дому или с педагогом, который работает при учреждении. «Ребенок должен чувствовать себя ребенком в каком бы состоянии ни был. А мы делаем всё для этого возможное», – добавил он.

В честь нового учебного года ребята стали участниками Всероссийской акции «Помоги собраться в школу», сделали открытки с аппликациями и вместе с аниматорами проводили летние каникулы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».