Подопечные фонда «Дети едины» посетили выставку динозавров «Реальные монстры»

Фото: ИП Шкилев Е.Е.

22 января благотворительный фонд «Дети едины», поддерживающий детей с ограниченными возможностями здоровья, организовал посещение интерактивной выставки динозавров «Реальные монстры». Мероприятие стало ярким и запоминающимся событием для подопечных фонда и их родителей, подарив им возможность окунуться в мир доисторических животных.

Выставка «Реальные монстры» представляет собой коллекцию скелетов и черепов древних ящеров, воссозданных в натуральную величину с высочайшей точностью на основе экспонатов из ведущих палеонтологических музеев мира. Здесь можно не только увидеть экспонаты, но и прикоснуться к ним, узнать о работе палеонтологов, которые восстанавливают облик и образ жизни древних существ, а также понять их роль в эволюции животного мира.

Подопечные фонда «Дети едины» с большим интересом изучали экспонаты, узнавали о жизни и повадках динозавров, а также участвовали в мастер-классах, где создавали собственные амулеты — зубы динозавров. Особый восторг вызвала возможность «раскопать» коллекцию зубов и забрать один из них на память. Коллекция была создана с использованием современных технологий. Поэтому дети не только узнали многое о динозаврах, но и познакомились с 3D-технологиями.

Организаторы выставки проявили не только профессионализм, но и искреннюю заботу о посетителях. Их усилия позволили создать инклюзивное пространство, где каждый ребенок может чувствовать себя комфортно и увлеченно.

Фото: ИП Шкилев Е.Е.

Благотворительный фонд «Дети едины» выражает глубокую благодарность создателям выставки «Реальные монстры» за теплый прием и внимание к нашим воспитанникам.

В январе текущего года в Казани состоялось открытие выставки доисторических животных «Реальные монстры» в ТЦ «Кольцо» по адресу ул. Петербургская, д. 1.

Данная выставка представляет собой уникальную коллекцию скелетов и черепов древних ящеров, воссозданных в натуральную величину с высочайшей точностью на основе экспонатов из ведущих палеонтологических музеев мира. Подобные выставки уже стали неотъемлемой частью культурной жизни многих мегаполисов, как в России, так и во всем мире.

Основатели проекта — Раиль Нисапов и Гамзат Ибрагимов — поделились, что основной целью создания выставки являлось стремление познакомить широкую аудиторию с многообразием и величием животного мира прошлого, а также показать, что естественные науки — это не просто сухие факты из учебников, а увлекательное путешествие в историю нашей планеты.

Посетители выставки могут не только увидеть экспонаты, но и прикоснуться к ним, узнать о работе палеонтологов, которые восстанавливают облик и образ жизни древних существ, а также понять их роль в эволюции животного мира.

Коллекция была создана с использованием современных технологий. Организаторы получили точные цифровые модели экспонатов из различных музеев мира и разработали уникальную технологию 3D-печати, позволяющую воссоздавать крупные и сложные объекты, такие как черепа динозавров длиной до 2 метров и панцири древних черепах диаметром до 4 метров. Все экспонаты были изготовлены в Казани, что подчеркивает потенциал города в области инноваций и технологий.

Фото: ИП Шкилев Е.Е.

Выставка «Реальные монстры» отличается интерактивным форматом: посетители могут не только рассмотреть экспонаты, но и прикоснуться к ним, сфотографироваться, а также принять участие в специальной зоне, где можно попробовать себя в роли палеонтолога и даже найти артефакты, такие как зубы или когти динозавров.

Организаторы выставки планируют расширить географию проекта, представив экспозицию в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Однако их главная мечта — создать в Казани крупный выставочный комплекс мирового уровня, который мог бы стать центром притяжения для жителей и гостей города. В таком комплексе могли бы быть представлены не только статичные экспонаты, но и движущиеся модели динозавров в натуральную величину, а также технологии виртуальной реальности, позволяющие полностью погрузиться в мир древних эпох.

Выставка «Реальные монстры» — это не только увлекательное культурное событие, но и мощный образовательный инструмент, способный пробудить интерес школьников к естественным наукам, палеонтологии и истории Земли. Мы уверены, что подобные проекты могут стать важным элементом образовательной экосистемы, способствуя популяризации науки и формированию у подрастающего поколения интереса к исследованиям и открытиям.

Реклама.ИП Шкилев Е.Е.