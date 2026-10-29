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На главную ТИ-Спорт 29 октября 2026 16:02

Подопечная Тутберидзе выиграла короткую программу на юниорском Гран-при России

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Подопечная Тутберидзе выиграла короткую программу на юниорском Гран-при России
Фото: ФФКР

В Красноярске завершилась короткая программа четвертого этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию.

Уверенную победу в этом виде одержала Виктория Стрельцова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. За свое выступление фигуристка получила от судей 74,89 балла.

Второе место по итогам короткой программы заняла Екатерина Корчажникова с результатом 70,54 балла.

Замкнула тройку лидеров Екатерина Стоцкая, набравшая 65,63 балла.

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