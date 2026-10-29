Подопечная Тутберидзе выиграла короткую программу на юниорском Гран-при России

Фото: ФФКР

В Красноярске завершилась короткая программа четвертого этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию.

Уверенную победу в этом виде одержала Виктория Стрельцова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. За свое выступление фигуристка получила от судей 74,89 балла.



Второе место по итогам короткой программы заняла Екатерина Корчажникова с результатом 70,54 балла.

Замкнула тройку лидеров Екатерина Стоцкая, набравшая 65,63 балла.