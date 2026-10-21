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На главную ТИ-Спорт 21 октября 2026 17:59

Подопечная Тутберидзе Садкова представила произвольную программу на сезон-26/27

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Подопечная Тутберидзе Садкова представила произвольную программу на сезон-26/27
Фото: скриншот с Окко

Российская фигуристка Дарья Садкова, серебряный призер чемпионата России 2025 года, показала свою произвольную программу на предстоящий сезон-2026/2027. Постановка выполнена под саундтреки Ханса Циммера к фильмам «Король Лев» и «Сила одного».

Над программой работали тренер Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз. Видео процесса подготовки опубликовал Okko Спорт.

18-летняя Садкова в сезоне-2025/2026 заняла 14-е место на чемпионате России и стала серебряным призёром финала Гран-при России.

Также в ее активе победа на одном из этапов отечественного Гран-при.

В августе этого года фигуристка получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU), что позволяет ей участвовать в международных соревнованиях.

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