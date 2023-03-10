Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Подоляк заявил об угрозе «горячего сезона» для Крыма
Советник главы офиса украинского Президента Михаил Подоляк выступил с новыми угрозами по отношению к России. В интервью на одном из Youtube-каналов он заявил, что Крыму предстоит «горячий сезон», намекая на попытку наступления на полуостров.
«[Сезон в Крыму будет] горячим. Очень и очень жарким… Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом», – сказал Подоляк (цитата по РИА Новости).
Украинские власти не первый раз заявляют о планах провести наступление на полуостров, с этой целью они неоднократно запрашивали у западных партнеров дальнобойное оружие. В Белом доме говорили, что Киеву с учетом поддержки Вашингтона предстоит решить вопрос о «необходимости захвата» Крыма, в то же время зарубежные СМИ пишут, что на самом деле США не поддерживают такие планы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»