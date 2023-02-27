Подоляк пригрозил Китаю «агрессивной реакцией» на поставки военной техники России

Советник офиса Президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в ответ на возможную поставку военной техники России. Об этом он заявил в ходе обсуждения мирной инициативы Пекина, которую киевские власти и лидеры западных стран рассматривать отказались из-за тесных отношений КНР с Россией.

«Если какая-то страна <…> начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать», – сказал Подоляк (цитата по РИА Новости).

Напомним, власти США ранее выступили с отдельным предупреждением китайской стороне о последствиях поддержки России в украинском конфликте. В МИД КНР назвали эти слова «домыслами». В то же время зарубежные СМИ распространяют информацию о якобы поставках в Россию сотни китайских беспилотников, власти КНР это вновь опровергли, а в Кремле отказались от комментариев.