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Подоляк пригрозил Китаю «агрессивной реакцией» на поставки военной техники России
Советник офиса Президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в ответ на возможную поставку военной техники России. Об этом он заявил в ходе обсуждения мирной инициативы Пекина, которую киевские власти и лидеры западных стран рассматривать отказались из-за тесных отношений КНР с Россией.
«Если какая-то страна <…> начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать», – сказал Подоляк (цитата по РИА Новости).
Напомним, власти США ранее выступили с отдельным предупреждением китайской стороне о последствиях поддержки России в украинском конфликте. В МИД КНР назвали эти слова «домыслами». В то же время зарубежные СМИ распространяют информацию о якобы поставках в Россию сотни китайских беспилотников, власти КНР это вновь опровергли, а в Кремле отказались от комментариев.
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