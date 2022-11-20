Подоляк назвал количество необходимого Украине оружия

Украине необходимы американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров и определенное количество другого оружия для успешного завершения конфликта с Россией. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью Agence France-Presse.

По мнению представителя украинских властей, такие ракеты приблизят окончание боевых действий, позволив «уничтожить крупные российские военные склады», расположенные в глубине занятых Вооруженными силами РФ территорий.

При этом Подоляк подчеркнул, что украинской стороне не потребуется атаковать военные объекты на территории России. Он убежден, что бои закончатся, когда украинские войска смогут «восстановить контроль» над границами страны и руководство РФ начнет опасаться их.

Украина не признает присоединение к России Крыма в 2014 году и Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик в 2022 году. Таким образом, собеседник французского агентства не имел в виду эти территории.

Помимо этого, по оценке Подоляка, Вооруженным силам Украины также необходимы от 150 до 200 танков, около 300 бронированных машин, примерно сотня артиллерийских орудий, от 50 до 70 реактивных систем залпового огня, включая «грозные» американские M142 HIMARS, а также «10–15 систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо».

Власти Украины не раз просили Соединенные Штаты предоставить им ракетные комплексы ATACMS производства корпорации Lockheed Martin. Эти баллистические ракеты можно запускать из РСЗО американского производства, включая HIMARS. Однако Белый дом отказывался пойти на этот шаг, подчеркивая желание не допустить эскалации конфликта.