Лауреат путинской премии: «Когда речь идет о науке, все и сразу получаться не будет»

Ирек Мухаматдинов: «В Казанском университете мы занимаемся разработкой катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов»

Фото: geo.kpfu.ru

«Катализаторы позволяют перенести под землю определенные стадии нефтепереработки»

Что позволило вашему изобретению войти в число лучших, в чем его особенность?

В Казанском университете мы занимаемся разработкой катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. Этот процесс связан с добычей тяжелой нефти. Катализаторы закачиваются в нефтеносный пласт, далее подводится пар, который разлагает катализаторы. Так начинается процесс химического преобразования тяжелой нефти, то есть из одной большой молекулы мы получаем две маленькие.

Таким образом, нефть становится подвижной — ее можно перекачивать на поверхность. Технология существенно снижает затраты не только на добычу нефти, но и на ее дальнейшую переработку, поскольку химические реакции в пластах уже подготавливают нефть к дальнейшей переработке в ценные нефтепродукты.

Катализаторы позволяют перенести под землю определенные стадии нефтепереработки, чтобы облегчить задачу нефтедобывающим компаниям. Сейчас запасы легкой нефти уменьшаются, а доля трудноизвлекаемой высоковязкой нефти растет. По нашим оценкам, наша научная разработка будет актуальной для всех нефтедобывающих компаний как в России, так и за рубежом. Особенно актуальна инновация будет для нашей страны, ведь около 10% мировых запасов тяжелой высоковязкой нефти находится в России.

Кто был вашим наставником, который помог превратить научное открытие в практическую технологию?

У нас большая команда. Вся моя работа выстраивалась под руководством директора Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Даниса Нургалиева, заведующего кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаила Варфоломеева, руководителя научной лаборатории «Внутрипластовое горение» Алексея Вахина. Существенную помощь оказали и другие сотрудники института – аспиранты и студенты. Поэтому премия Президента России не только моя победа, но и коллег, руководителей. Без их вклада, помощи и профессионального подхода я бы не смог получить столь высокую награду.

«Наша разработка — результат плодотворной работы и долгих лет поисков. В целом наша команда уже с 2014 года занимается разработкой технологий для нефтедобычи» Фото: geo.kpfu.ru

«После использования катализатора добыча нефти увеличилась более чем в 2 раза»

Вы предложили использовать магнетит для создания катализаторов. Как пришла идея? Это было какое-то озарение?

К сожалению, такого озарения не было. Наша разработка — результат плодотворной работы и долгих лет поисков. В целом наша команда уже с 2014 года занимается разработкой технологий для нефтедобычи. С самого начала шел поиск различных добавок — как природного, так и синтетического происхождения. Велся поиск и подбор сырья, чтобы подобрать эффективный реагент именно для повышения нефтеотдачи. Мы изучали и водорастворимые, и нефтерастворимые, и суспендированные катализаторы, которые стабилизируются в водной среде. Затем довели разработку до опытно-промысловых испытаний.

Вы встречались с Президентом России Владимиром Путиным. Как прошла встреча, что успели обсудить? Какие впечатления от встречи с главой государства?

Если говорить честно, я не ожидал, что моя заявка выиграет. Ведь со всей страны было подано более 200 заявок, которые прошли жесткий отбор, в том числе экспертизу в Российском научном фонде. В финал вышло порядка 30 человек, среди которых оказался я.

В День науки — 8 февраля — всю нашу делегацию отвезли в Москву. Для меня было так необычно находиться внутри Кремля. Чувства переполняли. Я видел, что каждый из нас испытывает сильное волнение перед церемонией вручения наград и от предстоящей встречи с главой государства.

После официальной части мероприятия началась беседа о наших разработках и технологиях. Она получилась очень содержательной. Во время разговора Владимир Путин задавал уточняющие вопросы, касающиеся возможности внедрения разработки в отечественную промышленность.

После официальной части мероприятия началась беседа с Владимиром Путиным о наших разработках и технологиях. Она получилась очень содержательной Фото: kremlin.ru

Какими исследованиями планируете заниматься в дальнейшем?

В этом году мы с российской нефтяной компанией «РИТЭК» планируем закачивать катализаторы в скважины. Ранее такие испытания мы проводили с «Татнефтью» – тестировали катализаторы на Ашальчинском месторождении сверхвязкой нефти.

В 2019 году наш катализатор использовался зарубежной компанией на Кубе. Кстати, именно на кубинских месторождениях был уникальный результат — после закачки катализатора добыча нефти увеличилась более чем в 2 раза. Далее проводился мониторинг — нам привозили нефть, и мы анализировали ее вязкость.

В 2022 году совместно с «РИТЭК» мы провели три испытания на Приволжском и Стреловском месторождениях Самарской области. Всего мы провели пять опытно-промысловых испытаний.

Также мы занимаемся созданием технологии, которая позволила бы заменить дорогостоящий пар на микроволновое излучение при помощи СВЧ-генераторов. Еще ведем работы по созданию суспензий, которые позволили бы разрабатывать низкопроницаемые коллекторы, то есть вести добычу сланцевой нефти. Мы разрабатываем новые подходы к удешевлению добычи трудноизвлекаемой нефти.

«В любом случае нужно пробивать самому себе путь»

Как вы занялись научными разработками?

Если многие в наших лабораториях пошли по стопам родителей, то у меня в роду не было нефтяников или химиков. Я стал увлекаться химией еще в школе. После того как я перешел в лицей №78 имени Пушкина в Набережных Челнах, начал писать контрольные по этому предмету лучше всех, потом начал участвовать в городских и республиканских олимпиадах. Конечно, любовь к химии мне привила и учительница Наталья Набиуллина.

«Главное — верить в свое дело, не бояться делать ошибок. Если что-то не получается, это не повод останавливаться. Когда речь идет о науке и научных экспериментах, все и сразу получаться не будет» Фото: geo.kpfu.ru

Потом я поступил в Казанский химико-технологический институт. Когда в 2011 году окончил вуз, пошел на «Казаньоргсинтез» аппаратчиком газоразделения. Параллельно с этим поступил в аспирантуру КФУ по специальности «нефтехимия». Как раз в это время в вузе открылась кафедра высоковязких нефтей и природных битумов. Уже позже стал заниматься дорожными битумами – разрабатывал адгезионную присадку, которая улучшает сцепляемость дорожных битумов с асфальтом. Кстати, именно в родном городе — в Набережных Челнах и был проложен один километр дороги с использованием этой присадки. Так постепенно я пришел к нефтедобыче. Поэтому уже со школы моя жизнь прочно связана с химией.

Какой совет вы могли бы дать молодым специалистам, начинающим свой путь в науке?

Главное — верить в свое дело, не бояться делать ошибок. Если что-то не получается, это не повод останавливаться. В любом случае, когда речь идет о науке и научных экспериментах, все и сразу получаться не будет. Необходимо продолжать творить, верить в себя и свою команду, работать со своими единомышленниками.

Некоторые молодые ученые уезжают из России и работают в зарубежных компаниях. Я думаю, что «где родился, там и пригодился». В любом случае нужно пробивать самому себе путь. А молодым ученым нужно поднимать российскую науку и работать во благо нашей страны.