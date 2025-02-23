«Поднимаем настроение в праздник»: оркестр Росгвардии поздравил казанцев с 23 Февраля

Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Сегодня в казанском торговом центре «Тандем» состоялся яркий флешмоб, организованный военным оркестром Росгвардии. Музыканты порадовали посетителей живым выступлением, посвященным Дню защитника Отечества.

«Очень понравилось. К таким сюрпризам относимся крайне положительно», – поделилась впечатлениями одна из сотрудниц торгового центра.

В обозначенное время оркестр, разделившись на несколько групп, начал появляться с разных концов торгового центра. Каждая группа музыкантов исполнила свою уникальную партию знаменитой песни «Катюша». Постепенно воссоединяясь в просторном холле первого этажа, они слились в мощное унисонное звучание, наполнив пространство праздничной атмосферой.

Военный оркестр Казанского специального моторизованного полка Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии уже не впервые дарит жителям Казани яркие выступления в честь Дня защитника Отечества.

«Идея этого флешмоба появилась еще года три назад, тогда же эту идею впервые реализовали. Каждый раз музыканты с нетерпением ждут выступления на 23 Февраля. Мы надеемся, что таким образом нам удалось сегодня поднять казанцам настроение. Довольно много времени заняла подготовка. Здесь все – профессиональные музыканты, а сегодняшний номер был показан впервые», – сказал руководитель оркестра, военный дирижер, Заслуженный артист РТ Вадим Кравчук.