Подмосковный союз пенсионеров стал примером реализации новой программы Правительства

Правительством РФ одобрена комплексная программа повышения уровня жизни граждан старшего возраста, рассчитанная до 2030 года. Основная задача – не только довести долю пожилых людей до 23%, но и преобразовать этот демографический тренд в потенциал для государства. Об этом сообщает «Радио 1».

Программа властей охватывает шесть приоритетных сфер: от медицинского обеспечения и самореализации до повышения финансовой осведомленности и развития добровольчества. Так, в Московской области действует местный союз пенсионеров, который ведет эту работу каждый день.

Объединение, созданное в регионе, сейчас выступает площадкой для апробации наиболее успешных методик, таких как информационная работа через газету «Третий возраст», спортивные мероприятия и помощь участникам СВО. Кроме того, пенсионеров учат финансовой грамотности и предоставляют творческие мастерские.

На правовом уровне организация также последовательно отстаивает интересы пожилых, добиваясь, в частности, восстановления индексации пенсий для работающих пенсионеров, а по словам главы Союза Анатолия Никитина, в настоящее время обсуждается возможность введения «13-й пенсии» и установления новых льгот в рамках бюджетных возможностей.