Подмосковный проект «Светлый город» едва не сорвался из-за аферы жительницы Казани

Ново-Савиновский суд Казани начал разбираться в истории со «взятками» за фонарные столбы в Подмосковье. Главный фигурант дела – работница крупной фирмы, которая убедила шефа, что фирма-партнер якобы требует с них взятку за то, чтобы не разорвать контракт. В реальности же все это было плодом ее фантазии. Подробности в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Обещала передать взятку, но все деньги оставила себе»

Ново-Савиновский суд приступил к рассмотрению дела жительницы Казани Эльмиры Гайсиной о мошенничестве в особо крупном размере. Государственный обвинитель рассказала, что Гайсина обманула руководителя крупной компании на несколько миллионов рублей.

По версии следствия, в 2023 году в Подмосковье реализовывали проект «Светлый город» – наводили порядок с уличным освещением в населенных пунктах. Выиграв в конкурсе, фирма «НК Инжиниринг» стала генеральным подрядчиком и должна был реализовать проект. Сумма всей части проекта «Светлый город», которую доверили «НК Инжиниринг», оценивается в 325 млн рублей.

Для реализации проекта требовалась закупка множества видов товаров. Тогда фирма связалась с компанией «Баис», которая обещала поставить фонарные столбы на почти 30 млн рублей. Связь обе фирмы держали через коммерческую службу «НК Инжиниринг» и Эльмиру Гайсину – сотрудницу «Баис». «Баис» поставила товар на 13 млн рублей, но потом поставки резко прекратились.

По версии следствия, Эльмира Гайсина, через вышестоящего сотрудника убедила руководителя фирмы «Баис», на которого работала, что необходимо дать взятку одному из руководителей «НК Инжиниринг» за то, чтобы контракт с ними не расторгли.

На протяжении нескольких месяцев в 2023 году она обращалась к руководству своей фирмы за деньгами «на взятки» и таким образом набрала 5 миллионов 250 тысяч рублей.

Деньги, как считает следствие, передавать кому-либо она не планировала, оставила их себе.

К слову, как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, заявление на Гайсину написал руководитель компании, в которой она работала.

На заседании Гайсина полностью признала вину Фото: © «Татар-информ»

«Из-за этой дамы пострадал наш имидж»

На заседании Гайсина полностью признала вину, но попросила у суда дать ей высказаться на более поздней стадии. Тогда суд пригласил свидетеля обвинения, им оказался один из руководителей «НК Инжиниринг».

Он рассказал суду, что занимается управлением общей деятельности компании, контролирует строительство и эксплуатацию.

«Мы системно занимаемся вопросами проектов, участвуем в конкурсах в Московской области. Наша фирма была выбрана как генеральный подрядчик, мы выполняли комплексный объем услуг с проектированием, поставками, строительством. Мы сами не являемся производителями. Коммерческая служба ищет поставщиков и договаривается с ними. Из-за этой дамы и проблем с ней 2023 год у нас был кризисным», – рассказал мужчина.

Проблема с Эльмирой Гайсиной у «НК Инжиниринг», по его словам, возникла из-за просроченных поставок.

«Мы оплатили аванс компании и не получили товаров. Около 30-40 миллионов мы потратили на это, приходилось еще переплачивать потом. По данному договору я пытался сам урегулировать вопрос. Я пытался связаться с Гайсиной и договориться о встрече с ее руководителем, один раз они даже согласились, но в пути "сломалась машина"», – вспомнил свидетель.

Руководитель также отметил, что у его компании были госконтракты, невыполнение сроков по которым грозило огромными штрафами и санкциями.

«Эти поставки "Баиса" сильно повлияли на работу компании, дело даже не столько в деньгах, сколько в нашем имидже. Он пострадал. В итоге нам не поставили товаров на 17 млн рублей, я подал иск в арбитражный суд, мы выиграли процесс у "Баиса" и я надеюсь, что они рассчитаются с нами. Взыскано ничего пока не было, решение у приставов. Суд удовлетворил взыскать на 17 млн рублей», – дополнил свидетель.

Как пояснил свидетель, лично к Гайсиной у него только одна претензия – по поводу того, что она так и не смогла организовать ему встречу с руководителем ее компании. В результате недовыполненного контракта пострадал имидж «НК Инжиниринг», а на проект были затрачены дополнительные деньги, чтобы не получить много штрафов по госконтракту.