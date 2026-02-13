Подмосковного прокурора обвинили во взятке земельными участками на 500 млн рублей

В Балашихинский городской суд поступило уголовное дело против подмосковного прокурора Алексея Харитоненко. Его обвиняют в получении взятки почти на 500 млн рублей, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.

Следствие считает, что с ноября 2019 по февраль 2020 года Харитоненко, работая заместителем Видновского прокурора и исполняя обязанности прокурора Лыткарино, требовал от предпринимателя взятку – 11 земельных участков в Ленинском округе. Участки позже были оформлены на доверенное лицо.

В обмен он обещал «покровительство» – не проводить проверки бизнеса и помогать при проверках других органов.

По информации следствия, с мая 2020 по ноябрь 2021 года Харитоненко получил взятку в виде оплаты строительства собственного дома, закупки стройматериалов, а также 11 земельных участков, в общей сумме на 495,5 млн рублей.