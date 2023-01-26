«Подлянка и политическое решение»: почему УЕФА лишил Казань Суперкубка

Спустя день после новости о возможном переносе Суперкубка УЕФА из Казани об этом стало известно официально. Один из главных футбольных матчей года в Европе, который с нетерпением ждали в столице Татарстана, пройдет в Афинах. Что стоит за данным решением, почему УЕФА выдерживала паузу, и какую компенсацию получит Казань – в материале «ТИ-Спорт».

Матч за Суперкубок УЕФА – 2023 перенесен из Казани Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Решение, которое ожидали все

Главное спортивное событие года в Татарстане, матч за Суперкубок Европы, официально перенесен из Казани. Об этом накануне на своем официальном сайте сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Аргументировать причину переноса в организации не стали, но всем и так все понятно. Из-за геополитической ситуации в мире Казань только за последний год потерял огромное количество крупных турниров: от чемпионата мира по плаванию до чемпионата мира по волейболу. Так что и перенос матча за Суперкубок УЕФА воспринимается, как данность.

С учетом всех вводных верить в положительный результат было трудно, но в УЕФА выдерживали паузу. А министерство спорта РТ, как могло, пыталось успокаивать тем, что Суперкубок находится в повестке на этот год и никаких изменений в графике пока не предвидится. Об этом, например, еще в декабре прошлого года заявлял министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Давно не было коммуникации с УЕФА. Суперкубок пока стоит, он у нас в графике, никаких официальных заявлений о его отмене или переносе не было. Мы готовы к игре, будет круто, если она состоится в 2023 году в Казани. Мы понимаем, что нужно сделать, но всё равно должны быть прямые договорённости. Думаю, в начале года какие-то решения по этому поводу будут анонсированы», – говорил Леонов.

«Мы готовы к игре, будет круто, если она состоится в 2023 году в Казани» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Россия получила Суперкубок впервые

Право проведения матча за Суперкубок УЕФА – 2023 столица Татарстана получила в марте 2020-го года. Тогда после триумфального чемпионата мира по футболу – 2018 Россия сходу начала получать знаковые европейские матчи. Так, помимо Казани, «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге должна была принять матчи Евро в 2021-м году и финал Лиги чемпионов – 2022. И если чемпионат Европы в России провести удалось, то прошлогодний финал был перенесен в Париж. Но, забегая вперед, скажем, что даже из этого Питер все же смог получить какую-никакую выгоду.

За последние десятилетия Россия сумела принять почти все возможные крупные турниры: начиная от финала Кубка УЕФА в Москве и заканчивая Кубком Конфедераций и чемпионатом мира по футболу. Для полной картины России не хватало лишь одного суперматча – Суперкубка Европы. Казань не успела запрыгнуть в последний вагон. И теперь о возможном проведении футбольных матчей подобного калибра не может быть и речи.

«Нужно понимать, что в данном случае не все от нас зависит» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это полностью политическое решение, которое от нас не зависело. УЕФА ведь уже отстранила российские клубы и сборные. Так что было бы странно рассчитывать, что это не коснется Суперкубка. Да, к сожалению, получилось неприятно. Но нужно понимать, что в данном случае не все от нас зависит», – сказал футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Матч перенесли в Афины

Теперь же игра между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в Афинах. Как сообщила пресс-служба УЕФА, встреча за Суперкубок состоится 16 августа на домашнем стадионе местного «Олимпиакоса». Что касается Греции, то матчей подобного размаха страна в отличие от России не видела уже очень давно. Так что в данном случае выбор места еще хоть как-то, но объясним.

После отказа в 2012-м году от проведения Суперкубка в Монако (там он проводился 15 лет подряд) УЕФА выбрал политику развития футбола в странах второго или даже третьего эшелона. Так, благодаря нововведению, Македония, Норвегия, Эстония, Грузия, Финляндия и многие другие страны сумели воочию увидеть матчи таких команд, как «Барселона», «Реал Мадрид» и «Ливерпуль». Как можно понять, в очереди за Финляндией как раз стояла Россия.

«Это чисто юридические моменты. Сделали подлянку, в последний момент рубанули» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но несмотря на то, что для многих перенос был очевиден уже давно, УЕФА почему-то тянуло с окончательным решением. В прошлом году, к слову, это сыграло злую шутку. Финал Лиги чемпионов был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж всего лишь за три месяца, а майский матч стал одним из худших в плане организации за всю историю турнира. Безбилетники прорывались на стадион через ограду, а многие обладатели билетов так и не смогли попасть на стадион. Посмотрим, как справится с организацией Греция, которая опыта проведения больших матчей попросту не имеет.

«Почему так долго тянули с выбором? Видно думали, что еще наладится что-то. Это чисто юридические моменты. Сделали подлянку, в последний момент рубанули. Но я думаю, что Казань и РФС к такому развитию событий уже были готовы», – заявил Сафонов.

Что Казань получит взамен?

Говоря о прошлогоднем эксцессе, несмотря на беспрецедентный перенос матча, российская сторона получила от УЕФА всю необходимую компенсацию подрядным организациям. Так что, наверняка, подобное произойдет и в этом году. Никто наглым образом бросать Казань на произвол судьбы не станет. Но это лишь компенсация от УЕФА. А как же РФС?

Помнится, как летом прошлого года разгорался невиданный спор по поводу того, кто примет матч за Суперкубок России «Зенит» – «Спартак». Претендента было четыре (среди них и Казань), но матч отдали именно Санкт-Петербургу, аргументировав это тем, что город лишился в мае финала Лиги чемпионов.

«Дать Казани сверху компенсаций и право провести условный Кубок России? Почему бы и нет?» Фото: © Ильнар Тухбатов, Василий Иванов / «Татар-информ»

«Я думаю, в любом случае, УЕФА компенсирует Казани все затраты, которые они, например, Санкт-Петербургу за финал Лиги чемпионов компенсировали. Дать Казани сверху еще и право провести условный Кубок России? Почему бы и нет? Санкт-Петербургу в прошлом году так и сделали, подарив Суперкубок России», – сказал Сафонов.

К слову, место проведения Кубка и Суперкубка России – 2023 до сих пор неизвестно. Не исключено, что с датой снова тянули как раз для того, чтобы просчитать все возможные варианты в случае переноса Суперкубка УЕФА из столицы Татарстана. Тем более, что в РФС эту новость прокомментировали довольно оперативно.

«У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности», – подчеркнули в РФС.