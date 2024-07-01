«Есть люди, которые хотят, чтобы Родина процветала»: история бойца из Татарстана

29-летний Герман Шеин сам пришел за повесткой, когда началась мобилизация

Когда началась мобилизация, пошел в военкомат и сам забрал повестку

Сержанту Герману Шеину 29 лет. На СВО он служил гранатометчиком, его родной 35-летний брат начинал пулеметчиком и дослужился до руководящей должности. За время службы на СВО Герман получил медаль «За воинскую доблесть», а в 2013 году был награжден медалью «За возвращение Крыма».

«В армии служил в морфлоте в Севастополе, во время госпереворота на Украине в 2013-14 годах. Там медаль и получил», – улыбается Герман.

Когда началась мобилизация, Герман пошел в военкомат и сам забрал повестку. Говорит, если бы Родина не позвала, все равно подписал бы контракт.

«На гражданке последние года четыре я занимался ремонтом оргтехники, а до этого в дорожной сфере трудился стропальщиком в Алексеевске. О том, что ушел, матери не сказал. Вслед за мной и брат пошел. Он хотел подписать контракт, но его оформили как мобилизованного. Мы попросили, чтобы нас в одну роту отправили. Он до сих пор на СВО. Насколько знаю, пока в госпитале, появились проблемы со здоровьем. Ему должны сделать операцию, потом – снова “за ленточку”», – рассказал Герман.

За время службы на СВО Герман получил медаль «За воинскую доблесть»

На сломанных ногах бежал на позицию

Позывной у бойца необычный – Гидрик. Почему, точно не знает.

«Когда были в учебке, мне этот позывной дал наш нынешний ротный. Почему, сейчас уже не помню», – смеется боец.

Герман рассказал, что долгое время был на угледарском направлении.

«До сих пор пацаны стоят там же, получается, уже второй год. На СВО меня отправили в территориальную оборону, в декабре мы пересекли “ленточку”. Деревня такая была – Никольская, не знаю, есть ли она сейчас, говорят, она еще хуже стала, вся разбитая. Мы долго там стояли, окапывались. Первые погибшие и раненые среди наших были там. Потери как таковые были небольшие, но под обстрелы попадали часто. В обороне есть такой момент – в бой не идешь, но много стреляешь», – рассказывает Герман.

Ранение боец получил, когда сам вместе с товарищем пошел вытаскивать раненых.

«Мы не дошли до них метров сто, и на нас начала “птица” скидывать. Первые два попали нам под ноги – Бог уберег, смогли добежать до своих позиций. Но ноги разбило ужасно. Руки посекло сильно, голову. И меня, и товарища – обоих сильно посекло. Много крови потеряли, очень много», – вспоминает Герман.

Вспоминает, что боли тогда не чувствовал. Уже позже узнал, что получил множественные переломы ног. Раненых тогда не смогли эвакуировать, но, к счастью, они выжили и выбрались сами

«Меня комиссовали после ранения. Я лежал в госпитале три раза: два раза по болезни, у меня есть хроническое заболевание, а третий раз – по ранению. Комиссия посчитала, что мне пора домой», – рассказывает он.

О тех, кто сегодня находится в зоне боевых действий, Герман говорит, что они храбрые, смелые ребята

«Они пошли по зову Родины, ничего не боятся»

О тех, кто сегодня находится в зоне боевых действий, Герман говорит, что они храбрые, смелые ребята.

«Они пошли по зову Родины, ничего не боятся. Да, там страшно, и страшно всем, но они молодцы, держатся. Благо есть те, кто нам помогает: кто-то без боевого опыта, кто-то прошел Чечню и Афган. Они давали нам напутствие. Вроде бы справлялись», – пожимает плечами боец.

После того как Германа признали негодным к службе, он вернулся домой. Это было начало марта 2024 года – на СВО он пробыл почти полтора года

«После СВО у меня поменялись взгляды на жизнь. Стал больше ценить свое личное время. Это бесплатный ресурс, который мы должны ценить больше всего. Стал больше ценить близких – тех, кто меня окружает, свою семью, тех, кто переживал за меня. Я очень сильно переживал за маму – она у нас одна осталась, а мы еще вдвоем ушли с братом. Мы как эгоисты поступили, взяли и ушли, не подумали о матери. Это сейчас понимаешь, а тогда мы даже толком не понимали, что такое война. Только когда попали под первый обстрел, осознали, куда попали», – вспоминает Герман.

«Стал больше ценить близких – тех, кто меня окружает, свою семью, тех, кто переживал за меня»

«Страшно было очень, колени начали дрожать сразу»

Герман вспомнил, как попал под первый обстрел – ВСУ «Градами» стреляли по поселку, где дислоцировалась их рота. Он вспоминает, что первое, что испытал тогда, – полное непонимание.

«Страшно было очень сильно – колени начали дрожать сразу, но надо было как-то перетерпеть, настроить себя. Когда уже стали стрелять ближе, рядом с нами, настраивать себя не получалось. А потом, спустя время привык. Но когда находишься под бесконечными обстрелами, инстинкт самосохранения у всех перестает работать. Например, идет обстрел, а мы куда-то идем по своим делам. Нехорошо так делать, конечно, но когда привыкаешь к этому, уже мало на что обращаешь внимание», – говорит Герман.

Боец рассказал, что на фронте все как одна семья: поддерживают друг друга, дают советы. Это помогает проще пережить тяжелые ситуации.

«Последние боевые действия были в России в чеченскую кампанию, поэтому на СВО ребята были в основном без боевого опыта. Молодцы! Медики наши молодцы. Запомнились ребята, которые остались там навсегда. Мой земляк Балу, он погиб. Хороший товарищ, никогда не падал духом. Эмоционально подготовленный был человек. Всем помогал. Очень сильный морально, ничего не боялся. Сегодня ночью привезли тело Змея – отзывчивый командир был, помогал своим пацанам, ходил на позиции, не боялся и в штурм ходил. Как раз перед штурмом, когда он погиб, я приехал к нему и другим ребятам на передовую с гуманитарным грузом, дал им телефон, чтобы они позвонили родным. Через два дня они погибли», – вспоминает Герман.

Боец рассказал, что на фронте все как одна семья: поддерживают друг друга, дают советы. Это помогает проще пережить тяжелые ситуации

«Если бы не спецоперация, то через несколько лет все это происходило бы рядом с нами»

«Что наша страна делает там? Это тяжелый вопрос, если честно. Я понимаю, если бы не эти действия, то буквально через несколько лет все это происходило бы рядом с нами. Лучше сейчас мы сделаем большой труд. Конечно, без потерь никогда не бывает. Но лучше так, чем они подошли бы ближе к нашему дому», – считает боец.

Он говорит, что часто видит здесь людей, равнодушных к тому, что происходит на фронте.

«Пока их не зацепит, они не поймут. Они отдыхают, пьют, веселятся. Мое мнение – сейчас не время для веселья. Нужно помогать, поддерживать бойцов, чтобы нашими общими усилиями это все скорее закончилось, чтобы пацанов вернуть домой и там, где мы были, чтобы настали мир и процветание», – поделился боец.

На вопрос, хочет ли поехать снова на СВО, Герман ответил, что, несмотря на ранение, снова рвется в бой.

«Сейчас пришла документация, что меня списали, но я попросил товарища, чтобы мне прислали отношение из воинской части – я планирую подписать контракт и вернуться назад. Главное, чтобы меня врачи пропустили. Страшно ли мне? Тут дело не в страхе – там чуть-чуть проще, чем на гражданке. Все просто: там – чужие, тут – свои. Тянет туда», – рассказывает Герман.

Несмотря на ранение, Герман снова рвется в бой

«Просто есть люди, которые хотят, чтобы на Родине было хорошо»

Проведя полтора года на СВО и получив ранение, Герман не считает себя героем.

«А кто такой герой? Я, наверное, не смогу ответить. Я не знаю, кто такой герой, я не знаю, как правильно заслужить такое звание. Просто есть люди, которые хотят, чтобы на Родине было хорошо, чтобы родная земля процветала», – рассуждает он.

Сейчас Герман вместе со своим земляком – Героем России Расимом Баксиковым занимается доставкой гуманитарной помощи в зону СВО.

«Мы стали очень много возить гуманитарки. Я приехал 3 марта, а уже в 20-х числах повез туда гуманитарку. Я проехал от Кременной почти до Джанкоя. Сейчас пока безработный, но есть пассивный доход, мне хватает», – объяснил он.

Уже в конце разговора мы узнали, что в роду у Германа были Герои Советского Союза и России. Один из них – Павел Шеин, Герой Советского Союза, летчик морской разведывательной авиации, участник Великой Отечественной войны, получил высокое звание 23 июня 1944 года. Он выполнил 105 боевых вылетов на разведку и бомбардировку войск и кораблей фашистов. Его считали лучшим штурманом-разведчиком Северного флота, мастером аэросъемки. Благодаря Павлу Шеину было сфотографировано 50 процентов побережья Северной Норвегии. Погиб в 1945 году во время испытания самолета.

Герман признался, что хочет быть достоин памяти своих предков и продолжить их дело – встать на защиту Родины снова.

Фото: из личного архива Германа Шеина