«Подкупали вином»: Госархив показал, как в Казанской губернии боролись с коррупцией

В новом здании Государственного архива РТ в селе Столбище Лаишевского района организована выставка «Из истории противодействия коррупции», приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Экспозиция демонстрирует подлинники уникальных архивных документов, свидетельствующие о том, как боролись с этим явлением в Казанской губернии и ТАССР.

«Появление коррупции в нашей стране тесно связано со сложившейся ещё на Древней Руси практикой так называемого кормления, когда царь направлял своего представителя в ту или иную волость или город на полное содержание местных жителей. Эта практика была устранена при Иване Грозном в 1550-е годы. Тем не менее она наложила очень сильный отпечаток на дальнейшее развитие чиновничьего аппарата. Считается, что именно кормление как способ добывания основных средств стало причиной появления термина взяточничества», — рассказал заведующий выставочным сектором Государственного архива РТ Павел Майоров.

Он отметил, что в русском языке коррупция и взяточничество исторически обозначались терминами «лихоимство» и «мздоимство». Под «мздоимством» имелось в виду получение каких-либо преимуществ за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностного лица. К примеру, один человек приходил к другому с просьбой о продвижении по службе. «Лихоимство» носило аморальный характер, поскольку «выходило за рамки полномочий человека, к которому обращались».

«Первым правовым актом XVll века, которым начал закрепляться контроль за взяточничеством, стало Соборное уложение 1649 года. Так, глава седьмая „О службе всяких ратных людей Московского государства“ содержала положения о взяточничестве, а ее десятая статья устанавливала запрет для бояр и воевод на принятие подношений в виде „посулов“ и „поминков“. Посулом называлась взятка за исполнение какой-либо просьбы, а „поминком“ — взятка за конкретную работу с целью ее ускорения», — отметил Павел Майоров.

При Петре I бороться с коррупцией начали системно. Первой попыткой стало упорядочение штатных жалований всех чиновников России.

«Для Петре I чрезвычайно важными были личные качества человека. Но, как мы знаем, известным казнокрадом Российской Империи был его ближайший друг, князь Меньшиков, который при его жизни так и не понёс наказания за многочисленные хищения», — добавил спикер.

На выставке были представлены страницы из «Указа Святейшего правительствующего синода, данного вследствие указа императора Александра I „О воспрещении приносить подарки начальникам губерний и другим чиновникам“» (1822 год), предписание министра финансов, генерал-лейтенанта Егора Канкрина Казанскому губернатору об учреждении надзора за злоупотреблениями должностных лиц (1827 год) и другие документы — всего около 30 подлинников различных времен, свидетельствующие о коррупционных проявлениях и борьбе с ними.

«Наши документы свидетельствуют о том, что коррупционные проявления затрагивали все возможные сферы жизнедеятельности. К примеру, одним из широко практиковавшихся способов получения голосов на выборах были подкупы избирателей. Согласно представленному рапорту, раньше подкупали избирателей бесплатным вином и водкой», — рассказал Майоров.

По его словам, в советский период коррупцию долго не признавали. Термин появился только в 1928 году и относился преимущественно к капиталистическому обществу.

На выставке были представлены документы из фондов Государственного архива РТ, большинство из них выставляется впервые. Среди документов особую важность представляет Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О недопустимости совместной службы родственников в советских учреждениях» (1918 год), который является одним из первых антикоррупционных актов в советский период, и положение «О ведомственных комиссиях по борьбе со взяточничеством» (1922 год), который был утвержден специальной секретной комиссией при Совете труда и обороны РСФСР в период начала организованной борьбы советского государства с коррупцией.