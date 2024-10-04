Подконтрольная РТ узбекская компания может локализовать выпуск полуприцепов в РФ

Подконтрольная Правительству Татарстана компания UzAuto Trailer из Узбекистана может организовать выпуск полуприцепов на территории России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно данным ЕГРЮЛ, UzAuto Trailer стала владельцем 99% ООО «Руато Трейлер», созданного летом этого года во Владимирской области для выпуска кузовов, прицепов и полуприцепов. Оставшийся 1% получило ООО «ССК» Людмилы Трейстман, которое также владеет челнинским ООО «СпецАвтоКам», выпускающим спецтехнику на шасси «КАМАЗа».

Еще в конце 2022 года владельцем UzAuto Trailer стал казанский Технополис «Химград», владельцем которого является Министерство земельных и имущественных отношений РТ, отмечает издание.

Узбекская компания, по ее собственным данным, управляет заводом в Самаркандской области мощностью 2 тыс. полуприцепов и 1 тыс. надстроек на грузовые шасси. Кроме того, она выпускает мини-грузовики китайских брендов FAW и JAC.

Опрошенные «Ъ» эксперты заметили, что производство с нужным уровнем локализации позволит UzAuto Trailer экономить на логистике и претендовать на участие в стимулирующих программах. Однако сейчас предложение полуприцепов в России превышает спрос, и цены на них падают (хотя и не на все модели).