Подкомиссия по сохранению исторической памяти при Госсовете РФ провела первое заседание

Подкомиссия по сохранению исторической памяти, организованная в рамках Комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности», провела первое заседание. Его участники обсудили вопросы региональной политики по передаче исторических знаний в условиях современных вызовов, стоящих перед страной, сообщает пресс-служба федерального Госсовета.

Открывая обсуждение, председатель подкомиссии – губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк заявила, что историческая память не только сохраняет факты прошлого, но и формирует национальную идентичность, определяет ценностные ориентиры общества и моделирует его будущее.

При этом она указала на многообразие региональных практик по сохранению исторической памяти. «Важно проанализировать и обобщить этот опыт для последующего распространения наиболее передовых практик среди регионов», – уверена Костюк. На ее взгляд, эта задача выглядит особенно актуальной в Год единства народов России, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным.

На роли традиционных духовно-нравственных ценностей в формировании единого культурного пространства сосредоточилась статс-секретарь – заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. «В каждом регионе работают тысячи краеведческих и школьных музеев, для которых создана отдельная программа по поддержке, посвященная героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Люди приносят туда свои семейные истории. Благодаря им мы понимаем, что героизм современных защитников Родины, их боевой дух выросли из нашего прошлого, из памяти, которую мы бережно храним и передаем из поколения в поколение», –выразила уверенность она.

Замминистра также предложила региональным и муниципальным учреждениям культуры активно подключиться к работе по увековечиванию памяти жертв среди советского народа в период Великой Отечественной войны.

Участники обсуждения были солидарны, что работа по сохранению исторической памяти должна быть нацелена в первую очередь на молодых людей, отмечали. Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко указал на важность такой работы с детьми и молодежью с детского сада. Он также упомянул необходимость внимательного отношения к формированию региональных учебников истории, которые должны способствовать укреплению единства страны.

Об актуальности создания государственной стратегии в формировании культуры исторической памяти сказала в своем выступлении руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при Президенте России», член Общественной палаты РФ Елена Малышева. «Историческая память сегодня – это основа мировоззрения, противодействие именно когнитивному воздействию», – убеждена она.

Малышева предложила составить карту приоритетов исторической памяти в регионах, а также платформу с единым национальным контентом, которая стала бы «золотым фондом» для обмена информацией и опытом.

Проректор РАНХиГС Андрей Полосин сделал акцент на проблеме понимания «малой Родины», нации и нарративов исторической памяти и обеспечения государственной целостности. По его мнению, необходимо формировать единые смыслы, связанные с сохранением исторической памяти, а также заниматься готовкой и переподготовкой кадров для этой сферы.



Об опыте применения современных высокоэффективных технологий в системе патриотического воспитания как инструменте сохранения исторической памяти сообщил заместитель полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Он также призвал к более глубокому анализу творческих продуктов, выпускаемых в том числе при поддержке государственных институтов, на предмет соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям страны.

«Если говорить об исторической памяти, то мы обязаны ее сохранить, при этом важно правильно ее передать. У нас есть множество инструментов для этого», – поддержал его председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Современные вызовы, стоящие перед малыми музеями в период спецоперации, обозрел директор Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай. По его словам, такие учреждения не только занимаются сохранением исторической памяти, но и поддерживают родственников павших военнослужащих.