Подключение строек к электросетям через регионального оператора централизуют в России

Президент России Владимир Путин поручил Правительству до 1 июня 2026 года разработать предложения по обновлению нормативов энергопотребления для объектов капитального строительства. Об этом сообщает «ТАСС».

Согласно перечню поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, при актуализации документов необходимо учитывать показатели энергоэффективности зданий.

Помимо пересмотра расчетных значений, кабинет министров должен проработать вопрос централизации технологического присоединения новостроек к электрическим сетям. Предполагается, что взаимодействие всех участников этого процесса будет организовано через единого регионального оператора.

Еще один блок поручений касается синхронизации подключения объектов ко всей коммунальной инфраструктуре: электричеству, газу, теплу, водоснабжению и канализации. Глава государства поставил задачу сократить нормативные сроки этих процедур.

Главное требование заключается в том, чтобы время технологического присоединения к сетям не превышало длительности строительства самого объекта.