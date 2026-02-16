Подкаст «Миллиард.Татар» набрал 700 подписчиков на «Яндекс Музыке»

Подкаст «Татарская история: лекторий Миллиард.Татар» на платформе Яндекс Музыка набрал 700 постоянных подписчиков. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Миллиард.Татар».

Проект «Миллиард.Татар» посвящен истории татарского народа. В аудиоформате публикуются записи выступлений спикеров одноименного исторического лектория. В лекциях ведущие эксперты и историки поднимают ключевые темы, связанные с татарами и Татарстаном, рассказывая о важных событиях, персоналиях и культурных процессах.

Недавно подкаст преодолел еще одну символическую отметку – число выпусков превысило 100.

Редакция поблагодарила слушателей за поддержку и интерес к проекту, отметив, что именно аудитория помогает подкасту сохранять лидерские позиции в своей нише. В команде подчеркнули, что достигнутые результаты – общее достижение авторов и слушателей, и выразили надежду продолжать развиваться вместе с аудиторией.

