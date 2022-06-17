Подготовку к Всероссийскому Сабантую в Астрахани обсудили Минниханов и Бабушкин на ПМЭФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным на полях Петербургского международного экономического форума, обсудив направления сотрудничества между регионами. В числе прочего обсуждалась подготовка к Всероссийскому сельскому Сабантую, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Наш товарооборот находится на уровне 500 млн рублей. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере машиностроения, автомобилестроения и судостроения. Готовы поставлять в область автомобильные шины, холодильное оборудование, товары народного потребления», - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к коллеге.

По словам Президента РТ, важным направлением для сотрудничества двух регионов является цифровизация. Он предложил использовать возможности федеральной торговой площадки «ЗаказРФ» и реализуемый проект «Республиканский маркетинговый центр - центр импортозамещения». Минниханов также пригласил коллегу принять участие в Международном цифровом форуме Kazan Digital Week, который пройдет в Казани 21-24 сентября.

«В Астраханской области проживает более 60 тысяч татар. Хочу поблагодарить вас за поддержку татарских общественных организаций», - сказал Президент РТ.

В 2023 году в Астраханской области планируется провести Всероссийский сельский Сабантуй. Стороны приняли решение сформировать совместную рабочую группу по подготовке и проведению мероприятия. По итогам встречи был подписан План мероприятий к ранее заключенному соглашению.