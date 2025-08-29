«Подготовка в привычном режиме» - Сергей Семак в преддверии встречи с «Пари НН»

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии встречи с «Пари НН» поделился ожиданиями от матча с нижегородцами.

«Конечно, сейчас важно посмотреть, как восстановятся к матчу ребята, которые летали в Оренбург и сыграли много. Нужно понять, насколько они будут готовы и свежи ко встрече с «Пари НН», и принять решение о том, кто будет выходить в стартовом составе. А так подготовка в привычном режиме», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч петербуржцев и «Пари НН» состоится 30 августа.