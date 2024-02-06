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Подготовка площадок под строительство в 3 районах Татарстана обойдется в 133 млн рублей
На комплексное обустройство площадки под жилую застройку в трех районах Татарстана направят 133 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Так, в Лаишевском районе подготовят площадки в двух населенных пунктах — в Песчаных Ковалях на 268 домов и в Среднем Девятово на 350. Также обустроят объектами инженерной инфраструктуры территорию в селе Черемшан (застройка на 256 домов в микрорайоне «Южный») и в Верхнем Услоне (на 340 домов в микрорайоне «Новый»).
Заказчиком выступил Главинвестстрой Татарстана. Срок выполнения работ — 1 декабря 2024 года.
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