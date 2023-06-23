Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Подготовка общегородского выпускного в Казани обойдется в 12 млн рублей
Власти Казани выделят 12 млн рублей на подготовку общегородского выпускного. Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.
Заказчиком работ выступает Комитет по делам детей и молодежи городского исполкома. Средства на организацию мероприятия направят из бюджета столицы РТ.
Подрядчик должен предоставить закрытую площадку площадью не менее 5 тыс. кв. метров, сценический комплекс, звуковое, экранное, светотехническое и другое оборудование, декорации, видеосъемку, а также организовать концертную программу продолжительностью не менее трех часов. Последний пункт включает оригинальный сценарий, в том числе концертные, танцевальные, вокальные номера, выступления рок-групп; приглашение не менее одного популярного артиста или группы российской эстрады.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»