Подготовка общегородского выпускного в Казани обойдется в 12 млн рублей

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Власти Казани выделят 12 млн рублей на подготовку общегородского выпускного. Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает Комитет по делам детей и молодежи городского исполкома. Средства на организацию мероприятия направят из бюджета столицы РТ.

Подрядчик должен предоставить закрытую площадку площадью не менее 5 тыс. кв. метров, сценический комплекс, звуковое, экранное, светотехническое и другое оборудование, декорации, видеосъемку, а также организовать концертную программу продолжительностью не менее трех часов. Последний пункт включает оригинальный сценарий, в том числе концертные, танцевальные, вокальные номера, выступления рок-групп; приглашение не менее одного популярного артиста или группы российской эстрады.