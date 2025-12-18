Подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным вышла на завершающую стадию

Подготовка к прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным вышла на заключительный этап. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии», – сказал Песков.

19 декабря в 12:00 по московскому времени Президент РФ Владимир Путин в формате прямого эфира подведет итоги уходящего года. Задать свои вопросы можно на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), через СМС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Нововведением этого года стала возможность использовать для этого и чат-бот в мессенджере МАХ. Вопросы будут приниматься до самого окончания трансляции программы.