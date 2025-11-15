Подготовка атташе для Российской студенческой весны стартовала в Казани

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В казанском IT-парке сегодня стартовало двухдневное обучение атташе делегаций для XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Шестьдесят отобранных молодых людей будут сопровождать творческие коллективы из 80 регионов России.

XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Казани с 25 по 29 ноября 2025 года под слоганом «Весна Победы». Он будет приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Казань примет фестиваль в четвертый раз. Ожидается более 2 тыс. участников.

«Атташе – это люди, которые будут сопровождать наших участников на протяжении всех дней фестиваля. Они олицетворение гостеприимства и коммуникации Татарстана. Те люди, которые действительно будут проводниками для наших участников, чтобы у них всё прошло хорошо», – пояснила заместитель директора регионального оргкомитета фестиваля по взаимодействию с участниками и гостеприимству Алена Бакирова.

Она добавила, что после теоретического обучения, уже в 20-х числах ноября, для атташе будет организовано выездное обучение. Это необходимо для детального ознакомления со всеми площадками фестиваля, которых будет задействовано много.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Пока же обучение будущих помощников делегаций продлится 15 и 16 ноября. В программу интенсива включены нетворкинг и командообразование, изучение структуры оргкомитета и специфики проекта, а также детальный разбор функционала и роли атташе.

«Волонтеры-атташе – это особая категория, они уже обладают очень хорошими навыками коммуникации, осталось их познакомить с тем, как будет работать фестиваль изнутри. Их подготовка включает знакомство с уникальным опытом нашей республики, а также является гарантией, что участники фестиваля попадут в заботливые руки настоящих профессионалов добровольчества», – подчеркнул министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Особое внимание будет уделено решению кейсов, с которыми участники могут столкнуться во время фестиваля. Кроме того, запланирована встреча с представителями Государственного комитета РТ по туризму, где обсудят вопросы гостеприимства республики.

Отбор кандидатов на роль атташе проходил в несколько этапов. По словам Бакировой, после завершения сбора заявок с каждым кандидатом было проведено личное онлайн-собеседование. Всего на участие в программе поступило 116 заявок из Казани, Набережных Челнов и нескольких районов Татарстана.

Одним из участников обучения стал Алексей Киселев, студент 3-го курса Казанского федерального университета. Он рассказал о своих мотивах и ожиданиях от подготовки.

«Для меня «Студенческая весна» – это отдушина, в которой действительно можно проявиться, показать, какой ты есть на самом деле. Когда я увидел, что есть возможность податься на Российскую студенческую весну, будь то роль атташе или волонтера, я подал заявки везде, потому что это возможность прикоснуться к масштабной общероссийской культуре», – заявил Киселев.

По его словам, текущий тренинг направлен на командообразование и понимание будущих задач. «Чтобы мы примерно понимали, с кем мы будем работать, когда уже к нам приедут делегации. Чтобы мы точно знали, что нужно делать, к кому мы должны будем обратиться и как в целом будет выстраиваться наша дальнейшая работа», – добавил он.

Организаторы упомянули, что параллельно готовится и волонтерский корпус: заявки подали 770 представителей 60 регионов, из которых отобраны 250 человек. Их онлайн-обучение намечено на 17-18 ноября.