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Общество 5 сентября 2023 20:41

Подготовительные курсы вузов станут бесплатными для участников СВО и их детей

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Подготовительные курсы вузов станут бесплатными для участников СВО и их детей
Фото: © «Татар-информ»

Участники специальной военной операции и их дети смогут бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов. Соответствующий проект приказа подготовили в Минобрнауки России.

«Согласно документу возможность бесплатно обучаться на подготовительных отделениях будет предоставлена гражданам, имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты», — подчеркивается в телеграм-канале министерства.

Действие приказа распространится на мобилизованных, добровольцев, их детей и ряд других категорий военнослужащих.

Ожидается, что это позволит повысить уровень абитуриентов, которые приступают к освоению программ высшего образования.

#Образование #спецоперация #вузы
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