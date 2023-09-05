Подготовительные курсы вузов станут бесплатными для участников СВО и их детей

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Участники специальной военной операции и их дети смогут бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов. Соответствующий проект приказа подготовили в Минобрнауки России.

«Согласно документу возможность бесплатно обучаться на подготовительных отделениях будет предоставлена гражданам, имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты», — подчеркивается в телеграм-канале министерства.

Действие приказа распространится на мобилизованных, добровольцев, их детей и ряд других категорий военнослужащих.

Ожидается, что это позволит повысить уровень абитуриентов, которые приступают к освоению программ высшего образования.