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Подготовительные курсы вузов станут бесплатными для участников СВО и их детей
Участники специальной военной операции и их дети смогут бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов. Соответствующий проект приказа подготовили в Минобрнауки России.
«Согласно документу возможность бесплатно обучаться на подготовительных отделениях будет предоставлена гражданам, имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты», — подчеркивается в телеграм-канале министерства.
Действие приказа распространится на мобилизованных, добровольцев, их детей и ряд других категорий военнослужащих.
Ожидается, что это позволит повысить уровень абитуриентов, которые приступают к освоению программ высшего образования.
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