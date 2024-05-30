news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 30 мая 2024 19:50

Подгоревшая еда стала причиной густого дыма в торговом центре Челнов

Скопировать ссылку

Сегодня в соцсетях появились сообщения челнинцев о том, что в торговом центре «Sunrise City» произошел пожар. По словам авторов публикации, из здания эвакуировали всех посетителей.

В ГУ МЧС России по РТ нам сообщили, что сообщение о о дыме из трубы на кровле ТЦ «Sunrise City» поступило сегодня в 19.07. По информации прибывших пожарных, «произошло пригорание пищи», пострадавших нет.

Фото: © Соцсети

#Набережные Челны
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2