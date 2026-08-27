Подержанные дизельные авто в Татарстане стоят в среднем 3,65 млн рублей

Спрос на подержанные дизельные автомобили в Татарстане за июль вырос на 25% по сравнению с июнем, а средняя цена таких авто составила 3,65 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Авто.ру.

По данным сервиса, в июле на российском рынке возникла новая волна интереса к дизельным автомобилям. В августе спрос вырос на 33% по сравнению с июнем, при этом объем предложения сократился на 6%, а средняя стоимость увеличилась на 6% – до 3,2 млн рублей.

При этом, доля дизельных автомобилей среди всех объявлений о продаже машин с пробегом в 2026 году стабильно держится на уровне 12%.