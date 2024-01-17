Подъемные до 300 тыс. и профориентация: как Минлесхоз РТ привлекает кадры в отрасль

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

На сегодняшний день в лесной отрасли Татарстана работают 2,5 тыс. специалистов. Средний возраст работников составляет 43 года. Что делается в регионе, чтобы привлечь в отрасль молодые кадры, рассказал сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговой коллегии ведомства в Казани.

«Министерство продолжит принимать все возможные меры, обеспечивающие повышение уровня заработной платы лесоводов. Вместе с тем директорам лесхозов необходимо расширить перечень выполняемых работ и оказания услуг с более высокой добавленной стоимостью за счет предпринимательской деятельности и направлять полученные доходы в первую очередь на увеличение фонда оплаты труда», — отметил он.

Одной из важных задач является подготовка молодых кадров. В Татарстане развивается такая модель профориентационной работы, как школьные лесничества. На сегодняшний день в республике работает 161 школьное лесничество, они объединяют более 2 тыс. учеников.

В 2023 году в регионе прошел VI Слет школьных лесничеств РТ на базе Лубянского лесотехнического колледжа, в котором приняли участие больше 120 участников.

«Наше подведомственное учреждение — Лубянский лесотехнический колледж был основан в 1921 году. С тех пор он выпустил более 9 тыс. специалистов», — сообщил Кузюров.

Кроме того, молодые специалисты учатся на факультете лесного хозяйства и экологии Казанского государственного аграрного университета, который в прошедшем году отметил свое 20-летие. В республике реализуется программа «Развитие лесного хозяйства РТ», благодаря которой из регионального бюджета выделяются средства на поддержку молодых специалистов.

«При трудоустройстве в подведомственные учреждения министерства выпускники высших и средних учебных заведений могут получать подъемные в размере 300 и 150 тыс. рублей. В прошлом году по этой программе поддержку получили 10 человек», — уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ.