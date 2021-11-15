Поддержку пригородных железнодорожных перевозок в России продлят до 2035 года

До 20 апреля Правительство должно представить предложения, касающиеся продления мер поддержки пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Такое поручение сегодня дал Президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации <...> представить предложения <...> о продлении до 2035 года срока действия мер поддержки пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в части, касающейся применения льготного коэффициента 0,01 к тарифу на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0%», — отмечается в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен Премьер-министр России Михаил Мишустин.

В настоящее время меры поддержки такого вида перевозок предусмотрены в стране до 2030 года.