news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 6 февраля 2025 17:06

Поддержку малых хозяйств в Татарстане увеличили на 170 млн рублей

Поддержку малых хозяйств в Татарстане увеличили на 170 млн рублей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году на поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено более 1,3 млрд рублей. Это на 170 млн рублей больше, чем в 2024 году, за счет увеличения средств в бюджете республики. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на XXV съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

«Раисом РТ Рустамом Миннихановым принято решение увеличить субсидии до 527 млн рублей на содержание поголовья в этом году», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Министр подчеркнул, что инициативы фермеров всегда поддерживаются. «Когда не хватает финансирования, стараемся его находить. Опять же обращаемся к Рустаму Нургалиевичу, из внутренних источников перераспределяем средства при необходимости», – заявил Зяббаров.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#малые формы хозяйствования #господдержка #сельское хозяйство татарстана
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

5 февраля 2025
Подмосковный проект «Светлый город» едва не сорвался из-за аферы жительницы Казани

Подмосковный проект «Светлый город» едва не сорвался из-за аферы жительницы Казани

5 февраля 2025