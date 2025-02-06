Поддержку малых хозяйств в Татарстане увеличили на 170 млн рублей

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В этом году на поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено более 1,3 млрд рублей. Это на 170 млн рублей больше, чем в 2024 году, за счет увеличения средств в бюджете республики. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на XXV съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

«Раисом РТ Рустамом Миннихановым принято решение увеличить субсидии до 527 млн рублей на содержание поголовья в этом году», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Министр подчеркнул, что инициативы фермеров всегда поддерживаются. «Когда не хватает финансирования, стараемся его находить. Опять же обращаемся к Рустаму Нургалиевичу, из внутренних источников перераспределяем средства при необходимости», – заявил Зяббаров.