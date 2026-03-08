Поддержка женщин: какие меры действуют в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Пособие по беременности и родам

Поддержка женщин во многом осуществляется через государственную семейную и демографическую политику. Регулярно вводятся новые меры, направленные на стимулирование рождаемости и оказание помощи будущим матерям, включая студенток.

С 1 сентября 2025 года был изменен порядок расчета пособия по беременности и родам для девушек, обучающихся на очной форме в высших учебных заведениях, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. При этом не имеет значения, обучается студентка на платной или бюджетной основе.

Размер выплаты определяется с учетом прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в конкретном регионе.

Сумма пособия зависит от продолжительности декретного отпуска: — 96 338 рублей — при стандартной продолжительности декрета в 140 дней (70 дней до родов и 70 после); — 107 348 рублей — при осложненных родах, когда отпуск составляет 156 дней (70 дней до родов и 86 после); — 133 497 рублей — при многоплодной беременности, когда отпуск длится 194 дня (84 дня до родов и 110 после).

Будущая мама может подать заявление на получение выплаты начиная с 30-й недели беременности. Если ожидается рождение нескольких детей, обратиться за пособием можно с 28-й недели. При этом заявление необходимо подать не позднее шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.

Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», либо лично обратившись в клиентскую службу Социального фонда России или многофункциональный центр. При личном визите потребуется медицинская справка о периоде нетрудоспособности и документ из образовательной организации, подтверждающий очную форму обучения и сроки предоставленного отпуска.

Решение о назначении пособия принимается в течение десяти рабочих дней после подачи заявления. Если решение будет положительным, деньги перечислят в течение пяти рабочих дней.

Единое пособие для беременных женщин

Единое пособие предназначено для беременных женщин, которые обратились в медицинское учреждение и встали на учет на раннем сроке беременности — до 12 недель. Такая мера поддержки предоставляется семьям с низким уровнем дохода и рассчитывается с учетом их финансового положения.

При рассмотрении заявления учитываются среднедушевой доход семьи, величина прожиточного минимума в республике, а также минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи. Он должен составлять не менее восьми минимальных размеров оплаты труда за год.

При этом предусмотрены уважительные причины, при которых допускается отсутствие дохода. К ним относятся: — уход за ребенком до трех лет, инвалидом или пожилым человеком; — обучение по очной форме; — длительное лечение; — прохождение военной службы; — официальная регистрация в качестве безработного.

Для некоторых категорий граждан, например матерей-одиночек и многодетных семей, требование о минимальном доходе применяется в более упрощенном порядке.

Помимо доходов учитывается и имущественное положение семьи. В назначении пособия могут отказать, если у семьи имеется несколько квартир, дач или автомобилей.

Еще одним обязательным условием является регулярное наблюдение у врача на протяжении беременности.

Размер выплаты определяется степенью нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе.

Назначение и перечисление средств осуществляет Социальный фонд России. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», либо лично в отделении фонда или в МФЦ.

Единовременное пособие при рождении ребенка

С 1 февраля 2026 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 28 450 рублей. Если в семье появляется сразу несколько детей, выплата предоставляется отдельно на каждого из них. Подать заявление необходимо не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Оформить пособие можно через портал «Госуслуги», либо лично обратившись в отделение Социального фонда или многофункциональный центр. Для этого потребуется предоставить основные документы: паспорт, реквизиты банковского счета, свидетельство о рождении ребенка и справку из ЗАГСа о регистрации рождения.

Решение о назначении выплаты принимается в течение десяти рабочих дней после подачи заявления. После одобрения деньги перечисляются в течение пяти рабочих дней.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Данная выплата позволяет родителям получать финансовую поддержку в течение первых 18 месяцев жизни ребенка.

Получателем пособия может быть не только мать, но и отец, бабушка, дедушка или другой родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком. При выборе получателя стоит учитывать уровень дохода: размер выплаты составляет 40 процентов среднего заработка за два года, предшествующих отпуску по уходу за ребенком. Если заработная плата матери в этот период была ниже, чем у отца, выгоднее оформить пособие на него.

Для неработающих родителей или родственников устанавливается минимальный размер выплаты, который рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда. С 1 февраля 2026 года минимальная сумма пособия составляет 10 837 рублей, а максимальная — 83 021 рубль в месяц. При этом право на получение пособия сохраняется даже в том случае, если получатель выйдет на работу до достижения ребенком возраста полутора лет.

Если одновременно осуществляется уход за несколькими детьми, пособие назначается на каждого ребенка отдельно, однако общая сумма выплат не может превышать 100 процентов среднего заработка.

Также период отпуска по уходу за ребенком включается в пенсионный стаж. За первого ребенка начисляется 2,7 пенсионного балла за год, за второго — 5,4, а за третьего и четвертого — по 8,1 балла в год в системе индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Звание «Мать-героиня»

Это почетное звание присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей. Оно относится к числу высших государственных наград и приравнивается по статусу к таким званиям, как Герой России и Герой Труда.

Женщинам, удостоенным этого звания, выплачивается единовременная сумма в размере одного миллиона рублей. Кроме того, им назначается ежемесячная денежная выплата, которая с 1 января 2026 года составляет 72 403 рубля. Матери-героини пожилого возраста также получают дополнительную выплату к пенсии — 36 500 рублей.

При желании получательница может отказаться от ежемесячной денежной выплаты, подав соответствующее заявление в Социальный фонд России, и воспользоваться набором социальных льгот. К таким льготам относятся: — внеочередное медицинское обслуживание; — бесплатное зубопротезирование; — обеспечение бесплатными лекарственными препаратами по рецепту врача; — санаторно-курортное лечение; — освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг и платы за наем жилья; — предоставление бесплатного земельного участка; — возможность получения бесплатного профессионального и дополнительного образования; — бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте; — ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, а также дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до трех недель в год.

При необходимости получательница может вновь вернуть право на ежемесячную выплату, подав в Социальный фонд заявление об отказе от набора социальных услуг в пользу денежного пособия.