Поддержка воинов и семей с детьми: «единороссы» подвели итог законотворчества в 2022 году

«Единая Россия» в 2022 году обеспечила поддержку участников СВО и их семей, а также увеличила расходы бюджета по ряду социальных направлений в рамках исполнения «Народной программы», с которой победила на выборах в Госдуму РФ.

«В рамках избирательной кампании, которая прошла в Татарстане в 2021 году, через онлайн-платформу “Мой депутат” и мобильную приемную “Единой России”, удалось собрать более 6 тыс. наказов избирателей. Эти обращения касались самых разных сфер жизни: строительства и ремонта образовательных организаций, домов культуры, ФАПов, “умных” спортивных площадок, благоустройства общественных пространств», – отметил руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Он уточнил, что по итогам 2022 года отремонтировано 66 татарстанских школ, модернизировано 15 почтовых отделений. За этим процессом внимательно следят депутаты – «единороссы» как муниципального уровня, так и представляющие Госсовет РТ, Госдуму России. Они выезжают на места, инспектируют объекты, встречаются с жителями и представителями подрядных организаций, выслушивают вопросы, замечания и предложения. Если какие-то проблемы невозможно решить на уровне муниципалитета, то выход ищут сообща. Все делается для того, чтобы выполнить наказы избирателей.

Итоги законотворческой работы в текущем году и задачи на 2023 год подвели на встрече руководства партии и ее думской фракции в Москве.

Открывая мероприятие, секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что в 2022 году были оперативно приняты важные законодательные решения. В частности, мобилизованным и добровольцам гарантировано сохранение рабочих мест, для них ввели кредитные каникулы, установили мораторий на пени за ЖКУ и защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам.

«Уверен, дополнительными поправками мы гарантируем приостановку судебных и административных производств в отношении участников СВО, установим запрет на арест их денежных счетов. Также мы нормативно закрепили статус добровольческих формирований, которые помогают нашим Вооружённым Силам. Прописали гарантии добровольцам, их обязательное личное страхование за счёт средств бюджета, а также выплаты на случай гибели или получения военной травмы», – сказал Андрей Турчак.

Как подчеркнул глава думской фракции партии Владимир Васильев, «Единая Россия» в 2022 году была сосредоточена на поддержке людей. При участии «Единой России» в 2022 году принято решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми от 8 до 18 лет – оно коснулось более 5 миллионов детей, затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий.

«Выделяются средства на строительство школ, закупку медицинского оборудования, повышение доступности медицинской реабилитации для инвалидов, поддержку семей с детьми, занятость инвалидов. Также на поддержку промышленности, сельского хозяйства, экологии, строительства дорог и жилья, реконструкцию и строительство объектов питьевого водоснабжения», – сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Помимо этого, представители «Единой Россией» в регионах сформулировали более 1,5 тысяч предложений в план по поддержке экономики в условиях санкций. Из них вошли в план 160 мер по поддержке бизнеса, промышленности. Еще 80 реализуются вне плана в рамках госпрограмм.

Говоря о приоритетах в работе «Единой России» на 2023 год секретарь Генсовета подчеркнул, что ведущим направлением работы остается поддержка семей с детьми, в особенности – с детьми-инвалидами. А также повышение доступности и качества образования и здравоохранения, патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.

«В числе приоритетных законопроектов на следующую сессию хотел бы сегодня выделить бесплатный проезд детских автобусов по платным дорогам, обеспечение инклюзивного отдыха детей-инвалидов в оздоровительных лагерях, освобождение от НДФЛ материальной поддержки студентов, учет службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в ВУЗы и колледжи. Также в следующем году надо завершить работу с Минздравом над законопроектом о декриминализации врачебной деятельности и упрощении отчетности наших медиков», – сказал Турчак.

В заключение он подчеркнул, что главным историческим событием уходящего года стало вхождение четырех новых регионов в состав России. Он поблагодарил всех участников наблюдательной и гуманитарной миссий на Донбассе и новых территориях, а также коллег в Госдуме за помощь фронту.

«Уверен, мы понимаем наши общие цели и задачи, влияние той агрессивной среды, в которой мы с вами оказались. Ни 2023-й, ни 2024-й годы проще в этом смысле не будут. Поэтому каждому спасибо за эффективную работу в уходящем году. И желаю самого главного – Победы. Это цель и задача, ради которой мы все с вами работаем», – заключил секретарь Генсовета «Единой России».