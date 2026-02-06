Поддержка ветеранов СВО и развитие территории: Олег Коробченко посетил Заинский район

Сегодня, 6 февраля, в Заинском муниципальном районе с рабочей поездкой побывал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Визит охватил ключевые социальные, экономические и инфраструктурные объекты района и стал площадкой для обсуждения приоритетов его дальнейшего развития.

Одной из первых точек программы стал Центр психолого-педагогической помощи «Без бергэ – Мы вместе» в Заинске.

Здесь заместителя Премьер-министра РТ и сопровождавших его почетных гостей – депутата Государственной Думы Айдара Метшина, депутатов Государственного Совета РТ Рияза Комарова и Николая Атласова, председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина – встретили участники «Снежного десанта».

Экскурсию по центру для делегации провели под руководством главы Заинского района Разифа Каримова.

Гостям продемонстрировали основные направления работы учреждения. В их числе – выставка военно-патриотического клуба «Гвардия», мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи от юнармейцев школы № 3, деятельность «Школы вожатых» в рамках проекта «Лагерь моего двора», фотовыставки «Отец героя» и «Чем крепче тыл, тем сильнее фронт».

Также были представлены форматы взаимодействия с привлеченными специалистами – Центра занятости, военного комиссариата, МФЦ и фонда социальной защиты.

Делегация ознакомилась с работой психологов, кабинетами сенсорной терапии, компьютерным классом, залами хореографии и звукотерапии.

Особо теплой частью визита стала встреча за чашкой чая с ветеранами специальной военной операции и представителями общественной организации «Боевое братство».

В ходе общения гости выразили уважение и благодарность защитникам Отечества, отметив важность комплексной поддержки ветеранов и их семей.

Дальнейшая программа рабочей поездки включала посещение Центра работ под напряжением, Заинской ГРЭС и татарской гимназии имени Р. Ш. Фардиева. Центральной площадкой для демонстрации экономического потенциала района стал Дворец культуры «Энергетик».

На прилегающей площади была развернута выставка новых автомобилей, полученных в 2025 году при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и главы района Разифа Каримова.

В самом ДК гостям представили показатели работы промышленных предприятий и сельхозформирований, а также масштаб волонтерской деятельности по поддержке участников СВО.

Итогом рабочего дня стало заседание Совета Заинского района. На нем были подведены социально-экономические итоги 2025 года и определены задачи на 2026-й.

Как отметили участники, открытый диалог между республиканским руководством и муниципальной властью направлен на выработку конкретных решений, способствующих устойчивому развитию Заинска и повышению качества жизни его жителей.