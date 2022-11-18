«Поддержка важна»: в Казани проконсультировали семьи, где есть тяжелобольные дети

В преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям семьям из столицы Татарстана, воспитывающим тяжелобольных детей, оказали бесплатную юридическую помощь. На встрече родители смогли задать вопросы, касающиеся здравоохранения, социального обеспечения, образования, жилищного и трудового законодательства.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«В рамках Дня правовой помощи по всей России проходят такие мероприятия. И, конечно же, Республика Татарстан не стала исключением. Вообще встречи мы проводим ежегодно, за исключением пандемийного года. Сегодня мы оказываем юридическую поддержку семьям детей, больных онкологией. Встречи действительно нужны, ведь родители находятся с маленькими детьми, которых никак нельзя оставить, но заниматься решением тех или иных проблем необходимо. В то время как взрослые заняты серьезными вопросами, для детей организована развлекательная программа», — рассказал первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов.

По его словам, встречи казанцев с представителями Государственного юридического бюро республики стали доброй традицией. Впервые общение прошло в 2018 году в экспериментальном формате, тогда с адвокатами проконсультировалось не более 15 казанцев. Однако в дальнейшем количество желающих встретиться с юристами выросло.

«Чаще всего казанцы обращаются с вопросами здоровья, образования, пенсии, недвижимости и медикаментов. Мы стараемся дать всем правовую консультацию и максимально поспособствовать в решении тех или иных жизненных трудностей», — подчеркнул Галимов.

В центр «Семья вместе» (ранее именовавшийся Домом Роналда Макдоналда) были приглашены представители Государственного юридического бюро Татарстана, специалисты профильных органов власти, Адвокатской и Нотариальной палат республики. В ходе встречи казанцы смогли узнать, какие льготы могут быть назначены, как установить порядок общения с ребенком, что необходимо сделать, чтобы улучшить жилищные условия, и получить ответы на ряд других юридических вопросов.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Одной из тех, кто обратился за юридической поддержкой, стала Оксана Архипова. Женщину интересовало, как оформить и получить выплаты семье ребёнка с инвалидностью.

«Моему сыну семь лет, в этом году мы получили инвалидность. Я думаю, каждого родителя, кто столкнулся с этим, интересовало, как получить и оформить пенсию по инвалидности. Нам подсказали способ решения этой проблемы и даже помогли подготовить некоторые документы. В дальнейшем, думаю, этот вопрос мы разрешим», — пояснила гостья мероприятия.

Как отметили организаторы, каждый желающий может обратиться за бесплатной юридической помощью в Министерство юстиции РТ по телефону горячей линии: 8 (843) 222-60-60 или на сайте — www.minijust.tatarstan.ru.