Общество 23 марта 2026 17:05

Поддержка участников СВО и НКО: Общественная палата РТ утвердила план работы

Развитие институтов гражданского общества, поддержка участников СВО и их семей, общественное наблюдение за ходом выборов, мониторинг законопроектов – таков план работы Общественной палаты РТ в 2026 году. Его обсудили сегодня на заседании в Казани, которое провел председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«План построен таким образом, что, во-первых, это приоритеты. Приоритет, конечно, Год народного единства, объявленный в Российской Федерации, а также Год воинской и трудовой доблести, объявленный в Татарстане. Понятно, это избирательный цикл: выборы – поднимают все пласты вовлеченности общества в избирательный процесс», – сообщил он журналистам.

По словам Терентьева, в актуальной повестке дня остаются инструменты поддержки некоммерческих организаций, мониторинг законопроектов об Общественной палате РФ и РТ, закона об общественном контроле.

«Достаточно много мероприятий организационно-общего характера. Это заседания Общественной палаты, заседания совета. В этом году мы планируем провести гражданский форум «20 лет Общественной палате». Это хороший повод подвести итоги всего, что было наработано за эти 20 лет, чтобы определить горизонты дальнейшего развития», – добавил Терентьев.

Также планируется обсудить роль общественных советов и развития институтов гражданского общества на муниципальном уровне.

«Ну и один из приоритетов – поддержка участников СВО и их семей. Это такая задача, одна из первоочередных», – пояснил Терентьев.

Кроме того, в числе планируемых совместных заседаний – по вопросам образования и профилактики правонарушений, патриотическому воспитанию, обсуждению публичных целей и задач, созданию интерактивной платформы обратной связи «Активный гражданин».

#Общественная палата РТ #александр терентьев #совещание
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
