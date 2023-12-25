Поддержка семей бойцов СВО, нефтяная школа и М12: Минниханов подвел итоги года

В Казанском Кремле Рустам Минниханов ответил на вопросы журналистов о ключевых событиях этого года

Фото: tatarstan.ru

О поддержке бойцов СВО и их семей: «Не было ни дня, чтобы мы не обсуждали эту тему»

Для встречи с журналистами было выбрано здание Присутственных мест Казанского Кремля. Представителям СМИ показали проходящие там выставки, посвященные национальному костюму и конкурсу детских рисунков.

Началась встреча с пятиминутного ролика, посвященного итогам уходящего года, собранная из репортажей самих журналистов. В нем показали KazanForum, открытие участка трассы М12, рассказали о визитах руководителя республики в Венгрию, Узбекистан, Китай и другие страны, Дне Татарстана на выставке «Россия», а также визитах в республику министра обороны РФ Сергея Шойгу и заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

В самом конференц-зале за каждым журналистом было зарезервировано конкретное место. Корреспонденту «Татар-информа» повезло оказаться в первом ряду прямо напротив Рустама Минниханова. Также информационному агентству было представлено право первого вопроса. Он касался темы поддержки бойцов СВО и их семей в Татарстане.

Информационному агентству «Татар-информ» было представлено право первого вопроса. Он касался темы поддержки бойцов СВО и их семей в Татарстане Фото: rais.tatarstan.ru

«Прежде всего, я хочу сказать, что нет ни одного дня, чтобы мы не обсуждали эту тему. Обсуждение идет на уровне всей республики — каждый муниципалитет, каждый населенный пункт, каждое предприятие задействованы в той или иной степени в программе поддержки»,- начал свой ответ Минниханов.

Он отметил большое количество отправляемых гуманитарных грузов, участие в этом благом деле компаний, физических лиц, а также обратил внимание на поддержку семей бойцов СВО.

Рустам Минниханов: «Все те задачи, которые поставлены республикой в части мобилизованных и контрактников, они тоже на полном контроле, и мы достойно выполняем поставленные задачи» Фото: rais.tatarstan.ru

«Весь оборонно-промышленный комплекс полностью выполняет задачи, которые ставятся верховным главнокомандующим. И все те задачи, которые поставлены республикой в части мобилизованных и контрактников, они тоже на полном контроле, и мы достойно выполняем поставленные задачи», – продолжил Раис Татарстана.

Особенно он выделил работу, которую проделывает Татарстан в подшефных городах: Лисичанске и Рубежном.

«Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. Мы знаем, что есть определенное количество стран, которые ополчились против нас, и не хотят, чтобы Россия была сильной и крепкой. Тем не менее мы видим, что весь российский народ, в том числе, и Татарстан, ждет победы и делает все для того, чтобы эта победа случилась», — закончил свой ответ Минниханов.

Минниханов добавил, что новые дороги не только способствуют развитию территорий, но и служат поддержкой экономики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов поделился впечатлениями от поездки по М12 до Москвы

Следующей темой стало открытие участка трассы М12 от Казани до Москвы. Рустам Минниханов лично проехал за рулем всю дистанцию и проконтролировав сервисы, доступные автомобилистам.

«Ощущения такие, что на одном дыхании едешь. Нет ни одного светофора, никаких препятствий, едешь и все. Причем безопасность обеспечена. Я давно на длинные дистанции не ездил на машине, но никакой усталости не возникло. Все продуманно. Я считаю, что это огромный подарок. Если у вас есть желание поехать в Москву, подумайте, нужен ли вам поезд или самолет. Можете спокойно доехать с комфортом на автомобиле», – поделился руководитель республики.

Он особенно выделил заправочные станции на маршруте. По его словам, это целый сервисные комплексы, которые обеспечивают комфорт для путешественников. По пути можно хорошо пообедать, в том числе халяльной продукцией, или даже посетить молельные комнаты.

«И такая дорога появилась за короткое время. Ее смогли построить и ввести в эксплуатацию всего за три года – это рекорд. Очень профессионально построенная и качественная дорога. Этот проект – часть большой инфраструктурной программы, которая сегодня реализуется в нашей стране. Никогда мы такие дороги не строили», – подчеркнул Раис РТ.

Минниханов добавил, что новые дороги не только способствуют развитию территорий, но и служат поддержкой экономики. «Любая дорога – это прогресс», – убежден он.

Развитию территорий также послужит строящаяся платная автодорога Алексеевское – Альметьевск, которую планируется запустить в следующем году, заключил Минниханов.

Раис РТ поделился, что он успевает отдохнуть в образовавшееся свободное время, также он занимается спортом, проводит встречи и ходит на мероприятия Фото: rais.tatarstan.ru

Отключает ли Минниханов телефон во время отдыха?

Не обошли стороной и личные вопросы. Один из журналистов поинтересовался у Раиса Татарстана, отключает ли он телефон во время отдыха.

«Телефон хлопот мне не доставляет. Там можно вычитать и хорошие новости, — пошутил руководитель республики, а затем продолжил. — Нам нужно всегда быть на связи. Работа такая».

Раис РТ поделился, что он успевает отдохнуть в образовавшееся свободное время, также он занимается спортом, проводит встречи и ходит на мероприятия.

Руководитель его пресс-службы Лилия Галимова добавила, что Раис Татарстана остается на связи, даже будучи на борту самолета, — для того, чтобы подписать документы и дать поручения.

«В Альметьевске завершается строительство Высшей нефтяной школы. Это кампус мирового уровня» Фото: rais.tatarstan.ru

В Альметьевске завершается создание нефтяной школы мирового уровня

Один из вопросов коснулся кадровой составляющей Татарстана. Минниханов подчеркнул, что Татарстан – республика в первую очередь промышленная, которой требуется большое количество инженерных кадров.

«В Альметьевске завершается строительство Высшей нефтяной школы. Это кампус мирового уровня. Такой же мы планируем открыть в Нижнекамске, вместе с КАМАЗом мы работаем над созданием высшей технической школы в Челнах. Конечно, в Казани уже есть несколько инженерных вузов, но нам важно, чтобы такие учебные заведения находились рядом с производством», – рассказал Минниханов.

Еще он добавил, что в республике уже есть 47 ресурсных центров, которые соответствуют самым современным стандартам.

Также он считает, что Татарстану необходимо проработать правильную миграционную политику.

«То есть мы должны их (мигрантов) приглашать на работу, или обучать и приглашать. У нас уже есть договоренности с Узбекистаном, Таджикистаном о подготовке специалистов частично у нас, частично у них. Тем самым мы будем решать проблемы, которые есть в промышленности», – ответил руководитель республики.

«Вообще Волга предназначена прежде всего для судоходства и для обеспечения питьевой водой. И те службы, которые отвечают за уровень воды, должны не только одну задачу решать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Об обмелении Волги: Сколько миллионов человек пострадало в этом году, стыд и позор

Рустаму Минниханову задали вопрос про обмеление Волги и каким образом его можно решить.

«Вы знаете, Волга — это каскад водохранилищ и электростанций. Если идет перекос в какую-то одну сторону, значит, где-то что-то будет не хватать. Вообще Волга предназначена прежде всего для судоходства и для обеспечения питьевой водой. И те службы, которые отвечают за уровень воды, должны не только одну задачу решать. Это комплексная задача, и она, я уверен, разрешима. Такое поручение дал глава государства. Я уверен, что это некий сигнал, чтобы эти вопросы рассматривались в комплексе, а не так, что мы одну задачу решили, и мы такие большие молодцы. Сколько миллионов человек пострадало в этом году, стыд и позор», — отметил Раис РТ.

Он подчеркнул, что необходимо наращивать объемы судоходства, так как водный – самый дешевый вид транспорта.

Одним из трогательных моментов конференции стало прямое включение из «Татнефть Арены», где дети из Татарстана посетили базу хоккейного клуба «Ак Барс» и поделились впечатлениями от встречи Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание детей встретиться с ХК «Ак Барс»

Одним из трогательных моментов конференции стало прямое включение из «Татнефть Арены», где дети из Татарстана посетили базу хоккейного клуба «Ак Барс» и поделились впечатлениями от встречи. Это было их желанием, оставленным на новогодней «Елке желаний». Именно его выбрал Рустам Минниханов.

«Я хочу один совет вам дать, детишки, болельщики наши. Понятно, что у вас есть свои кумиры в лице хоккеистов, но надо болеть за победы команды «Ак Барс». Немного нам надо поднажать, я думаю, все будет хорошо. Тем более, что ваш визит даст сил нашей команде. И мы достойно проведем этот чемпионат», – обратился к ребятам Раис Татарстана.

Несмотря на то, что встреча с хоккеистами была желанием одного ребенка, записку которого снял с елки Минниханов, выяснилось, что такой же подарок хотели получить сразу несколько ребят. Руководитель республики решил осчастливить сразу всех, поэтому на ледовую арену приехала сразу группа детей. Там они смогли пообщаться со своими кумирами, получить памятные джерси, шарфы, шапки и другую атрибутику клуба.

«Костюм красивый у тебя»

Традиции встречи Рустама Минниханова с журналистами перед Новым годом – уже более двух десятков лет. Сегодня на экране транслировали архивные кадры начала 2000-х, где он так же отвечает на вопросы журналистов.

По окончании конференции Рустам Минниханов присоединился к фуршету для представителей СМИ, где пообщался с ними уже в неформальной обстановке. Раис Татарстана поздравил собравшихся с наступающим Новым годом.

Также он ответил на некоторые вопросы, которые не были озвучены в ходе мероприятия. В частности, снова восхитился комфортом на М-12 и обратил внимание на проблему, связанную с почтой и профессией почтальона в частности. По его словам, на сегодняшний день профессия угасает, хотя является одной из важнейших и структурообразующих.

После небольшого банкета все желающие получили возможность сфотографироваться с руководителем республики. Не упустил возможность и корреспондент «Татар-информа». Рустам Минниханов приехал на встречу с журналистами в татарском казакине, такой же предмет одежды был и на журналисте информационного агентства. «Костюм у тебя красивый», – улыбнулся корреспонденту «Татар-информа» Раис Татарстана.

Затем он вышел во двор присутственных мест, где поприветствовал детей, для которых в эти минуты там проходило праздничное новогоднее представление.