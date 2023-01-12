Поддержка семей военных и кадры для оборонки: Минтруду РТ поставили задачи на год

Поддержка семей участников специальной военной операции на Украине, подготовка кадров для оборонно-промышленного комплекса, борьба с бедностью — такие задачи стоят перед Министерством труда, занятости и социальной защиты Татарстана в 2023 году. Приоритеты в работе ведомства обозначил сегодня первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на итоговом заседании коллегии министерства.

Подводя итоги заседания, Нигматуллин напомнил, что 2022 год выдался сложным, поскольку проходил в условиях специальной военной операции и вызванного ею санкционного давления.

«Принятый руководством страны и нашей республики комплекс мер обеспечил адресную государственную поддержку населению и бизнесу. Деятельность Правительства Татарстана в тесном взаимодействии с федеральным центром была сосредоточена на реализации мер для снижения влияния негативных тенденций на социально-экономическое развитие республики», — заявил первый вице-премьер.

Спикер отметил, что в регионе в 2022 году проводились различные мероприятия по содействию работникам, находящимся под риском увольнения в связи с санкционным давлением, решались вопросы обеспечения предприятий ОПК трудовыми ресурсами. В новом году работа по подготовке кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса продолжится, планируются мероприятия, направленные на повышение престижа этих профессий.

Нигматуллин оценил ситуацию на рынке труда. Сейчас на одного безработного татарстанца приходится 5,5 вакансии. Уровень общей безработицы по методологии Международной организации труда равняется 2,2%, а уровень регистрируемой безработицы — 0,37%.

«Это неплохие результаты, но мы будем продолжать работать по данному направлению и в 2023 году. На государственном уровне принимаются решения, направленные на сохранение занятости и повышение доходов граждан, поддержу предприятий, применяющих режим неполной занятости», — подчеркнул он.

Кроме того, в начавшемся году в республике будет проложена работа по оказанию социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

«Глав муниципальных образований прошу обеспечить формирование мониторинга социальных паспортов семей военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также контроль за решением вопросов членов семей военнослужащих в таких областях, как образование, здравоохранение, социальная защита, культура, бытовое обслуживание», — поручил первый вице-премьер РТ.

Согласно его данным, за десять месяцев 2022 года средняя заработная плата в регионе составила 50,2 тыс. рублей в месяц с ростом 16,6% к аналогичному периоду 2021 года. По размеру среднемесячной зарплаты Татарстан стабильно находится в числе лидеров среди регионов Приволжского федерального округа. В этом году вопрос своевременной выплаты предприятиями и организациями заработной платы будет держаться на контроле, добавил докладчик.

В завершение своего выступления Рустам Нигматуллин отметил, что эффективным инструментом снижения бедности является социальный контракт. В 2022 году 93% от общего числа заключенных социальных контрактов были направлены на активную занятость граждан. В этом году регион продолжит работу, направленную на снижение уровня бедности населения.