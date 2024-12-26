Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Поддержка семей и профилактика сиротства: Волынец назвала приоритеты на 2025 год
Поддержка семей в трудной жизненной ситуации и вовлечение общественных объединений в совместные проекты и инициативы станут приоритетными направлениями работы Уполномоченного по правам ребенка в РТ в 2025 году. Об этом «Татар-информу» сообщила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.
«В новом году планируется проведение мероприятий по повышению информированности семей о доступных ресурсах и услугах. Продолжится работа, направленная на профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия, поддержку семей в трудной жизненной ситуации», - сообщила она.
Волынец планирует наладить активное сотрудничество с социальными медиа для продвижения правовой культуры и ответственного родительства. В частности, будут организованы информационные кампании, направленные на повышение осведомленности о правах детей и семейных ценностях и создание контента, способствующего обсуждению актуальных проблем в обществе. Кроме того, разработают инициативы по защите детей от негативного информационного потока.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»