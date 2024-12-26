Поддержка семей и профилактика сиротства: Волынец назвала приоритеты на 2025 год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поддержка семей в трудной жизненной ситуации и вовлечение общественных объединений в совместные проекты и инициативы станут приоритетными направлениями работы Уполномоченного по правам ребенка в РТ в 2025 году. Об этом «Татар-информу» сообщила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

«В новом году планируется проведение мероприятий по повышению информированности семей о доступных ресурсах и услугах. Продолжится работа, направленная на профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия, поддержку семей в трудной жизненной ситуации», - сообщила она.

Волынец планирует наладить активное сотрудничество с социальными медиа для продвижения правовой культуры и ответственного родительства. В частности, будут организованы информационные кампании, направленные на повышение осведомленности о правах детей и семейных ценностях и создание контента, способствующего обсуждению актуальных проблем в обществе. Кроме того, разработают инициативы по защите детей от негативного информационного потока.